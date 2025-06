V nadaljevanju preberite:

Javnost je pred kratkim razburilo zapiranje manjših Mercatorjevih poslovalnic. A to niso edine spremembe v mreži živilskih trgovin. Potem ko so trgovci dolga leta večinoma le širili mrežo, se ta zdaj ponekod tudi krči, poslovalnice pa se med trgovci celo prerazporejajo. Pogledali smo, kdo svojo mrežo širi in kdo zmanjšuje ter kakšne so pri tem strategije trgovcev.