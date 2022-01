Zelenica ali 32 novih stanovanj v Šiški

Pravda med Mestno občino Ljubljana in podjetnikom Bojanom Gjuro o pravici do gradnje na zelenicah v Šiški med Vodnikovo, Rašiško, Celovško in Kavadarsko cesto se vleče že petnajst let. Gre za 100.000 kvadratnih metrov zelenih površin med bloki z igrišči in pešpoti. Gjura oziroma njegovo podjetje Video Art je leta 2004 zelenice odkupilo od podjetja Gippos, in sicer z namenom, da bi v Šišenski soseski 6 zgradili stanovanja.

Župan si je nenadoma premislil

Podjetje Video Art v lasti poslovneža Bojana Gjure je želelo na območju Šišenske soseske 6 graditi bloke, vendar takratni prostorski načrt MOL tega ni predvidel, čeprav je bil po prvotnih načrtih soseske del zemljišča dejansko zazidljiv. V javnosti se je župan Zoran Janković rad pohvalil, da je Ljubljana najbolj zelena prestolnica v Evropi: »Vsakemu prebivalcu Ljubljane pripada 560 kvadratnih metrov zelenih površin, kar je največ v Evropi.« Prestolnica ima v obsegu mesta res 75 odstotkov zelenih površin, kar pa si lahko glavna mesta starega kontinenta samo želijo.

Vse do pred nekaj meseci je trajal spor med Gjuro in MOL, kjer so v okviru zelene politike gradnji nasprotovali, prav tako so bili proti stanovalci soseske. Toda zgodba se je nenadoma obrnila in na občini so sklenili kompromis. Po dogovoru z Gjuro bo MOL dobila kar 99 tisoč kvadratnih metrov zelenic, poti in igrišč na omenjenem območju. Soseska pa bo dobila štiri manjše stanovanjske objekte, skupaj 32 novih stanovanj, ki jih bo zgradilo podjetje Video Art. Soseski bodo pripadle vse zelenice, ceste in igrišča ter dva tisoč parkirnih mest.

Župan Zoran Janković je na nedavni novinarski konferenci pojasnil, da je po 15 letih prišel čas za poravnavo in sporazum. Pravzaprav je ponovil besede Bojana Gjure, da bodo tudi stanovalci končno dobili zemljišča, ki jih želijo. »Hkrati je tam OŠ Valentina Vodnika, kjer bi s sporazumom pridobili prostor za dodatno igrišče in morda še kaj za šolo,« je komentiral župan.

Štirje stanovanjski objekti

Stanovalci so bili ob informaciji, da bo občina dovolila gradnjo štirih trinadstropnih stanovanjskih blokov, vidno presenečeni. Vsa pretekla leta je namreč MOL njihove preproste, a utemeljene argumente sprejemala in javno podpirala. Čez noč pa so na mestni občini spremenili odločitev, ne da bi stanovalcem v civilni iniciativi korektno pojasnili razloge. Župan Janković odločitev zagovarja kot zelo dobro, saj bodo stanovalci in občina pridobili veliko več, kot pa bi dosegli z nadaljnjim in nesmiselnim pravdanjem. A kot nam je povedal eden vidnejših predstavnikov stanovalcev Luka Počivalšek, se bojijo učinka domin.

Pešpoti in zelenice bi ostale stanovalcem. FOTO: Blaž Samec/Delo

»V naši soseski smo imeli nogometno in košarkarsko igrišče ob obvoznici, pa tam danes stojijo trgovini Spar, Kik in plačljiva garaža. Kdo pravi, da štirje vila bloki niso le začetek uničevanja zelenic,« se sprašuje Počivalšek. Gjura pa odgovarja: »Skrbi nekaterih so odveč. Nobena zelenica ne bo pozidana, kot tudi ne bo podrto nobeno drevo v soseski. To niso prave informacije. Štirje stanovanjski objekti, velikosti malo večjih hiš, bodo postavljeni na gradbenih parcelah v soseski.«

Gjura trdi, da načrt sledi prvotnemu prostorskemu načrtu iz leta 1968, katerega avtorja sta bila za to odlikovana s Prešernovo nagrado. Poudarja, da gre pri njegovi gradnji za dokončanje pozidav po načrtih slovitega arhitekta Ilije Arnavtovića, ki naj bi na isti lokaciji načrtoval večstanovanjski objekt v velikosti 40 krat 17 metrov. »Vendar je bila predvidena šola oziroma vzgojne ustanove, in ne majhni bloki,« dodaja Počivalšek.

Arhitekt Vovk proti pozidavi

Zanimivo je tudi pisanje avtorja zazidalnega načrta arhitekta Janeza Vovka, ki se je odzval na zapis MOL, objavljen na njihovi spletni strani z naslovom Rešujemo dolgoletni spor na območju SŠ6. Vovk v pismu četrtni skupnosti Šiška meni, da bi bila kakršnakoli dopolnitev stanovanjskih površin nesmiselna, ker bi se s tem značaj naselja bistveno spremenil. »Mislim, da bi na prostih površinah lahko realizirali izključno program skupnih potreb stanovalcev omenjene soseske ... kot denimo dokončanje zunanjih športnih igrišč ob telovadnici nove OŠ Valentina Vodnika.«

Gjura oziroma lastnik zemljišča podjetje Video Art in predstavniki MOL so po 15 letih pravdanja pred dvema letoma končno sedli za mizo in se začeli pogovarjati o razumni rešitvi, ki je danes sprejemljiva tako za MOL kot za investitorja ter tudi za četrtno skupnost. Ostajajo pa stanovalci. Počivalšek je zatrdil, da imajo dovolj energije, da se bodo borili naprej. »Vabljeni smo na MOL na pogovor. Kjer imajo še nekaj dni časa, da si premislijo,« je še dejal Počivalšek. Jaroslav Jankovič