Do 5. junija praznuje velika družina geoparkov

Konec maja in v začetku junija tradicionalno potekajo tedni evropskih geoparkov, s čimer želijo organizatorji opozoriti na pomen teh parkov pri ohranjanju in promociji geološke dediščine posameznega območja. Z različnimi delavnicami, strokovnimi predavanji, vodenimi pohodi in ogledi, razstavami in dogodki za odrasle in otroke vsak zase poudarjajo tudi pomen vključenosti v »veliko družino« evropskih geoparkov.

V Geoparku Idrija – upravlja ga Zavod za turizem Idrija – vsako leto pripravijo pester program, s katerim želijo dediščino približati javnosti, jo obuditi predvsem na podeželju in ozavestiti obiskovalce o pomenu njenega ohranjanja. Večina dogodkov bo potekala na prostem.

Pred dnevi so izpeljali tako imenovani Medeni pohod v Kanom­lji, sledili mu bodo še pohodi na Rau­fnk, po Idrijskih Krnicah, Vojskarski planoti ter med utrdbami Alpskega zidu, trim z idrijskimi gim­nazijci in ogled nočnega neba na Kresovem griču. Pohodi so primerni za različne starostne skupine, tudi za družine.

Pri predavanjih velja opozoriti vsaj na predavanje o Scopolijevem odkrivanju živalskega sveta v Idriji in predstavitev knjige Razgledni stolpi Slovenije avtorja Braneta Ternovška. Za najmlajše so pripravili uro pravljic Neverjetna, a resnična zgodba o dinozavrih ter delavnico motion animacije: Zjalca v gibanju.

Pripravili bodo tudi pohod na Raufnk. FOTO: Anja Intihar

Za vse generacije

Namen vseh omenjenih dogodkov je po besedah direktorice Zavoda za turizem Idrija Valerije Božič »promocija evropskih geoparkov, ki v istem obdobju (letos od 21. maja do 5. junija) organizirajo tedne evropskih geoparkov. Gre za nekakšen festival evropskih geoparkov, s katerim želimo prav v vsakem geoparku predvsem domačine informirati o našem pomenu, jih seznaniti z dejavnostmi, ki jih izvajamo, ter novostmi, ki smo jih uvedli. Ravno zaradi tega so aktivnosti namenjene raznolikim ciljnim skupinam in zajemamo vse generacije.«

Največ udeležencev letos pričakujejo na ogledu nočnega neba na Kresovem griču in na pohodu po utrdbah Alpskega zidu z dnevom odprtih vrat vojnega muzeja. Vse informacije o dogodkih, za nekatere so obvezne predhodne prijave, so objavljene na spletnih straneh in facebook profilu Geoparka Idrija.