Leseni mostovž zamuja, bo dražji, a bolje urejen

Gradnja privezov v kanalu sv. Jerneja v krajinskem parku Sečoveljske soline znova zamuja. Razmere v kanalu so že zdaj, nekaj mesecev pred dokončanjem, bistveno boljše od prejšnjih, toda sprememba projektov napoveduje podražitev. V Javnem podjetju Okolje Piran, ki je nosilec naložbe, v naslednjih dneh pričakujejo dopolnitev projekta, po kateri bodo omogočili privez tudi čolnom do 8,5 metra dolžine. Zdajšnje dovoljenje omogoča privez le čolnom do šest metrov dolžine.

Jernejev kanal deluje precej bolj urejeno, vendar bo imelo Okolje z njim veliko dela. FOTO: Boris Šuligoj

Izvajalec del Adriaing Koper bi po prvotni pogodbi moral dela dokončati do sredine avgusta, vendar je vodna ujma avgusta poplavila dva obrata: za pripravo lesa in izdelavo lesenega mostovža ter za dobavo sredstev za impregnacijo. Poleg tega so se med izvedbo del naročniki odločili za spremembe pri privezovanju in sidranju plovil. Investitor je zaradi opravičljivih razlogov z izvajalcem podpisal aneks, s katerim so najprej podaljšali rok za dokončanje del do 31. oktobra, zdaj pa bodo zaradi nove projektne dokumentacije, ki jo pričakujejo v sredo, podpisali še en aneks z novim datumom dokončanja, najverjetneje do konca leta, in tudi novo ceno, predvidoma višjo za desetino. Zdaj, ko je dograjeno tri četrtine mostovža, kaže Jernejev kanal precej bolj urejeno podobo od tiste, ki smo ji bili priča več kot 30 let.

Občinski svetniki so v začetku julija z obvezno razlago starega odloka določili, da bo mogoče v tem pristanišču za manjša plovila privezovati tudi čolne do 8,5 metra dolžine, saj pristanišče s privezi le za najkrajše čolne ne bi bilo rentabilno. Okolje Piran je izdelalo maritimno študijo in naročilo nove projekte, saj 8,5 metra dolga plovila zahtevajo drugačen način sidranja in privezovanja. V blato bodo morali zabiti dodatnih 90 pilotov, ker ne morejo povsod namestiti betonskih sider (corpo morto), tako da bodo določeno število plovil privezovali ob kole.

Mostovž bo namenjen samo pešcem in lastnikom plovil. FOTO: Boris Šuligoj

Poleg novega načina sidranja bodo v kanalu označili še plovno pot, kar bo terjalo dodatni čas in denar. Takoj po pridobitvi projektne dokumentacije bodo zaprosili soglasodajalce za ponovno izdajo soglasij. Direktor podjetja Okolje Piran Neset Dulai jih pričakuje v mesecu dni. V tem primeru bo Okolje Piran konec novembra lahko zaprosilo za spremembo gradbenega dovoljenja.

Včasih 300 plovil, zdaj pol manj

Včasih je bilo v Jernejevem kanalu 300 privezanih plovil in več, od katerih je bilo več deset potopljenih in zapuščenih. Ko je Okolje pred približno dvema letoma prevzelo Jernejev kanal v upravljanje, je bilo v njem 240 plovil, zdaj jih je 156. Nekaj so jih odpeljali sami lastniki, druge potopljene in propadajoče pa je Okolje odpeljalo na uničenje ali deponijo.

Zdaj ima posebno začasno dovoljenje za privez 12 plovil, daljših od 8,5 metra, 57 plovil do 8,5 metra dolžine in 87 plovil, dolgih do šest metrov. Dulai je za Delo povedal, da imajo v občini na čakalnem seznamu za priveze več kot 300 plovil, vendar Okolje še ni objavilo razpisa za novo pridobljena privezna mesta. To bodo storili šele po pridobitvi obratovalnega dovoljenja. Do takrat, predvidoma do konca leta, so lahko v kanalu začasno privezana tudi daljša plovila.

Mostovž je večinoma zgrajen, toda njegovo dokončanje se je zavleklo. In podražilo. FOTO: Boris Šuligoj

Izvajalec del mora zgraditi še približno 250 metrov mostovža in urediti zelenico. Posadili so tudi že 21 tamarisk, dreves, ki so odporna proti slani vodi, saj obalo ob visokih plimah pogosto poplavi.

Privezi so samo en del urejanja kanala v parku

V Okolju so nam zagotovili, da morje še ni poplavilo mostovža, vendar bodo visoke plime nastopile šele čez mesec ali dva, tako da bo šele tedaj jasno, ali je mostovž primerno visok. V bližnjih Sečoveljskih solinah imajo podobno visoke mostovže že osem let. Direktor Solin Klavdij Godnič nam je povedal, da deske iz sibirskega macesna redno vzdržujejo in po potrebi zamenjujejo obrabljene. Letos do konca novembra bodo dogradili še 173 metrov kamnitega zidu ob južnem bregu Jernejevega kanala. Tako bo po desetih letih zgrajenih 1146 metrov obrambnega zidu, ki ga bodo dokončno uredili do leta 2025 in bo lepo dopolnjeval sedanja ureditvena dela v kanalu.

V Jernejevem kanalu je trenutno 156 plovil, od tega 12 daljših od 8,5 metra. FOTO: Boris Šuligoj

Večji problem so dva kilometra dolga cesta, neurejena parkirišča in neurejena kolesarska pot ob Jernejevem kanalu. Ureditev ceste in infrastrukture je naloga občine Piran, ki se namerava naloge lotiti naslednje leto, saj cesto zdaj poplavi že ob nekoliko višjih plimah. V poletnih mesecih je velik problem parkiranje. Ne samo zaradi privezanih čolnov, temveč bolj zaradi kopalcev in drugih vsebin: gostinstva, gojišča školjk in rib ter škvera ob ustju Jernejevega kanala.

Iz občinske uprave so nam odgovorili, da bodo pripravili novo, tretjo različico idejne zasnove za ureditev območja ob kanalu,po kateri bo cesta prednostno namenjena kolesarjem, hkrati pa bo dovoljevala tudi vožnjo motornim vozilom. Idejno zasnovo zdaj še pripravljajo, zaključiti jo nameravajo do konca novembra. Vso potrebno dokumentacijo za izvedbo naj bi pripravili v letu 2024, gradnjo pa načrtujejo v 2025.