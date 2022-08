Na Medenem tednu bo brenčalo od idej

Slovenija je po številu čebelarjev na prebivalca v samem vrhu med državami. Cenimo čebele in njihov prispevek, poraba domačega medu je velika. Da je v čebelarskem turizmu velik potencial, se zavedajo tudi v občini Idrija. Na Medenem tednu, ki bo med 1. in 11. septembrom, pripravljajo kup dogodkov, posvečenih malim kosmatim žuželkam in vsemu, kar je povezano z njimi.

Medeni teden pripravlja Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (ICRA) v sodelovanju z občino Idrija, Čebelarskim društvom Idrija, Mestnim muzejem Idrija in Zavodom za turizem Idrija. Med dogodki velja posebej omeniti vodenje h glavni atrakciji Medenega tedna, 3D-modelu čebele kranjice, z degustacijo medu ter kulinarično doživetje s spajanjem lokalnih specialitet in vin, s katerim želijo po besedah direktorice Zavoda za turizem Idrija Valerije Božič »javnosti pokazati inovativne jedi, pripravljene iz surovin lokalnih proizvajalcev, ki jih na mizah pogrešamo, in hkrati prikazati uporabo medu v kulinariki«.

Zanimiva bodo predavanja o čebelarskem turizmu in različne delavnice pa tudi voden ogled meščanskega čebelnjaka – pravega krasotca, ki je bil zgrajen leta 1925. Posebnost, po kateri se ločuje od tradicionalnega slovenskega čebelnjaka, je razširjeni osrednji del, izdelan iz mrežastih oken tankih profilov.

Čebelnjak namreč ni bil namenjen le ukvarjanju s čebelami, ampak so ga lastniki uporabljali tudi za občasno sestankovanje in prostočasne dejavnosti. Na poslikavah so prepoznavni meščanski objekti, čipka, rudnik, vse, kar je Idrija bila nekoč in je še danes.

Delavnica Med v kulinariki. FOTO: Arhiv ICRE

Apiterapevti in Medeni krog

Po besedah Polone Kavčič z Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije je čebelarstvo trajnostna in dragocena dejavnost: »Na Cerkljanskem že imamo dva mlada apiterapevta. Medene masaže imajo več pozitivnih učinkov, v prodaji so kakovostni kulinarični spominki, opozarjati je treba tudi na že omenjeno obnovljeno dediščino meščanskega čebelnjaka in jo predstavljati različnim ciljnim skupinam.«

Pri vprašanju, kakšen je namen Medenega tedna, je izpostavila predvsem »obujanje spomina na bogato dediščino, interpretacijo in ponudbo čebelarstva v tem okolju«. Čebelarji se po njenih besedah vključujejo v redno prodajo na lokalni tržnici in večjih prireditvah ter v kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano.

Vsaka nova aktivnost ali tematski dogodek sta zato spodbuda za razvoj turistične ponudbe v tem delu zahodne Slovenije in s široko zastavljenim programom bodo organizatorji in sodelujoči poskušali nagovoriti starejše in mlajše obiskovalce ter vse vmes.

Zvezda Medenega tedna bo zagotovo 3D-model kranjice. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubitelje rekreacije bo pritegnil vodeni pohod po Medenem krogu v Kanomlji, devet kilometrov dolgi učni poti. Na njej so na ogled zbirka mineralov in fosilov Janeza Klemenčiča, Kanomeljske klavže, 40 metrov visok Ovčjaški slap, domačija Šturmajce, kovačija Pr' Ivaniš, sušilnica sadja na kmetiji Zaklavže in čebelnjak z nasadom medovitih rastlin in dreves.

Vse aktivnosti, razen kulinaričnega razvajanja, so brezplačne, vendar se je treba nanje vnaprej prijaviti. Čebelarski turizem v Sloveniji je v porastu, se strinjajo poznavalci, od razglasitve svetovnega dneva čebel (ki je sicer maja) se pri nas na ta račun ustavi kar nekaj obiskovalcev. Z Medenim tednom si želijo v Idrijo in okolico privabiti ljubitelje čebelarstva in medenih dobrot, ki bodo mesto nato obiskali tudi, ko v njem ne bo več »brenčalo«.