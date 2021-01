Soča in Log pod Mangartom zaradi snežnih plazov odrezana od sveta

Potem, ko se je včeraj dopoldne sprožil snežni plaz in zasul cesto proti Trenti, a so jo pristojne službe z velikimi napori nato očistile, se je zvečer sprožil nov snežni plaz. Cesta med Trento in Bovcem je pri vasi Soča zaprta, vas Soča odrezana od sveta z obeh strani, zaprt pa je tudi odsek med Predelom in Bovcem v Logu pod Mangartom. Po prvih ocenah je plaz zasul cesto v dolžini približno 50 metrov, podobnega obsega so tudi ostali snežni plazovi.Kot je za Delo povedal poveljnik bovške civilne zaščite, se je pri Soči sprožilo več plazov, v tem trenutku imajo skupaj z loškim opravka s štirimi. Poškodovanih na srečo ni bilo. »Morda bomo danes lahko odprli cesto v Logu pod Mangartom, tiste pri Soči pa zagotovo ne. Vsaj še en plaz se bo sigurno še utrgal, višje je namreč ogromno snega. Dokler se vreme ne spremeni, bi bilo gibanje tam prenevarno,« je pojasnil Melinc.Na bovškem koncu trenutno močno dežuje. Kot je pojasnil Melinc, s snežnimi plazovi v takšnem obsegu niso imeli opravka najmanj zadnjih 20 let, bolj pogosti so bili sicer v 80. letih prejšnjega stoletja. V zadnjih letih se je poznalo, da so bile zime bolj mile.Na Prometno-informacijskem centru opozarjajo vse voznike, naj preverijo stanje na cestah, preden se odpravijo na pot. Ponekod namreč močno dežuje, zato je potrebno vožnjo prilagoditi voznim razmeram. Na Agenciji RS za okolje (Arso) ob tem opozarjajo, da je predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika.Meja sneženja se bo danes spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 600 metrih nadmorske višine.Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta. Na Pokljuki pa sta zaradi poledice zaprti regionalna cesta Mrzli Studenec - Gorjuše ter lokalna cesta Koprivnik - Goreljek.