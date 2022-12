En nelegalni šotor umaknili, drugi še stoji

Inšpekcija je že leta 2016 odločila, da morata Corda – orodjarna in Emo – orodjarna, katere prokurist je nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik, odstraniti nelegalno utrjeno nosilno podlago in šotora ob orodjarni. To se ni zgodilo, v vmesnem času pa so spremenili podrobni prostorski načrt, ki ga je financirala Emo – orodjarna, ki je nato dala vlogo za gradbeno dovoljenje. Celjska upravna enota je prejšnji teden njihovo vlogo zavrnila.

Zavrnilna odločba celjske upravne enote je za stanovalce Delavske ulice 16 in 18 olajšanje. Več let so si namreč prizadevali, da bi orodjarna nelegalno postavljena šotora in utrjeno nosilno podlago, ki je postavljena deloma celo na njihovi parceli, odstranila. Ko je bil sprejet podrobni prostorski načrt, je kazalo, da bo orodjarna že postavljena šotora lahko legalizirala.

Kot so odgovorili z UE Celje, je bil glavni razlog za zavrnitev zahtevka za gradbeno dovoljenje, »da na parceli, ki je že skoraj v celoti pozidana (v tem primeru z nelegalno zgrajenimi objekti), investitor ne more od upravnega organa pridobiti gradbenega dovoljenja za postavitev novih objektov, temveč samo odločbo za legalizacijo obstoječih objektov«. V odločbi, ki jo je dobila Corda – orodjarna, sicer upravna enota navaja, da so v orodjarni izrecno izjavili, da v tem primeru ne gre za legalizacijo, ampak za novogradnjo.

A upravna enota je v odločbi zapisala še, da tudi če bi obstoječa nelegalna šotora odstranili in postavili nova, manjša šotora, bi bili bivalni pogoji slabi za stanovalce Delavske ulice. Dodatno so za Delo pojasnili, da je bil drugi razlog zavrnitve zahtevka dejstvo, da podrobni prostorski načrt (OPPN), ki velja, predvideva spremembo namembnosti za obstoječe stanovanjske objekte. Dokler pa se to ne bo zgodilo, je treba tudi urediti zeleni pas z zasaditvijo, gre za širino od sedem do devet metrov: »Upravni organ je na terenskem ogledu ugotovil, da ni izveden zeleni pas z zasaditvijo, kot to zahteva OPPN in je bilo tudi navedeno v mnenju o skladnosti.« Tretji razlog, zakaj so zavrnili orodjarno, pa je dejstvo, da Corda – orodjarna na tej parceli sploh nima pravice graditi. Lastnica zemljišča je namreč Emo – orodjarna.

Tu je še pred nekaj dnevi stal šotor, kaj bo odslej tu, ni znano. Inšpekcija je že leta 2016 naročila, da je treba območje spraviti v prvotno stanje. Tu so bile prej zelene površine. FOTO: arhiv stanovalcev

Kako bodo delali naprej?

Prejšnji teden so v orodjarni enega od šotorov odstranili in ga po navedbah stanovalcev prestavili na drugo stran orodjarne. Kot so pojasnili z upravne enote, je Corda – orodjarna 8. decembra za parcelo na drugi strani orodjarne prijavila začetek gradnje za postavitev začasnega skladiščnega objekta, prijava je dovolj za postavitev. Kaj bodo storili z drugim šotorom, ni znano, direktorica Maja Stepišnik na vprašanja ni odgovorila. Stanovalce skrbi, saj mesto, kjer je stal šotor, še vedno uporabljajo, zdaj so tja pripeljali manjši kontejner. »Bojim se, da bo inšpektorat rekel, da je investitor pokazal dobro voljo. Premilo je to! Tu je bil park, pa so ga podrli. Nazaj naj zasadijo park,« je dejal eden od stanovalcev.

Inšpekcijski postopek o odstranitvi šotorov in nosilne podlage pod njima ter vzpostavitvi prejšnjega stanja še ni zaključen, so odgovorili z inšpektorata za okolje in prostor. Gradbeni inšpektor je izrekel tudi posebno prepoved uporabe teh nelegalnih objektov. Ker Corda – orodjarna in Emo – orodjarna tega nista upoštevali, so letos vsakemu podjetju izrekli denarno kazen v višini 10.000 evrov.