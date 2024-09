Ribiška družina s posebno akcijo do oživitve Savinje

Zgornja Savinjska dolina je bila pravi raj za ribiče, Savinja pa ena od z ribjim življem najbogatejših rek. Lanske poplave so zdesetkale ribjo populacijo, rib je trenutno le od 10 do 30 odstotkov toliko kot pred poplavo. Ribiška družina Ljubno ob Savinji hoče z akcijo Oživimo Savinjo, bodi boter svoji ribi zbrati sredstva, da bi populacijo okrepili. Ribolova pa še ne bo.

Kot so zapisali v RD Ljubno ob Savinji, kjer upravljajo okoliš, ki obsega občine Ljubno, Luče in Solčava, je bila gostota vodnega življa na hektar vodne površine pred poplavo rekordna. Ko danes spremljajo, kakšno je stanje v Savinji – pred načrtovanimi posegi v vodotok ribe tudi izlovijo –, so zaskrbljeni, saj opažajo, da je rib ostalo razmeroma malo. Člani ribiške družine so že lani soglasno sprejeli sklep o prepovedi ribolova do nadaljnjega, zdaj pa so si zamislili še posebno akcijo z ribjim botrstvom.

»Ideja je, da s pomočjo ljudi in podjetij, ki čutijo odgovornost do družbe in narave, poskusimo čim hitreje z mladicami napolniti Savinjo in tako pomagati, da bodo čim prej odrasle in se razmnoževale v naravi, da se populacija karseda hitro obnovi do prvotnega stanja. Želimo si, da bi čim več ljudi darovalo po malo oziroma toliko, da ne bremeni njih ali njihove družine. Da namesto ene kave darujejo evro ali dva ribiški družini in s tem postanejo boter določenemu številu mladic,« je akcijo opisal predsednik ljubenske ribiške družine Gregor Križnik.

Ljubenska petletka

Z zbranim denarjem bodo kupili izključno mladice lipana, in sicer v ribogojnih obratih Zavoda za ribištvo Slovenije in Ribiške družine Bled, je pojasnil Križnik: »Tam imajo profesionalno zaposlene ribogojce, kar omogoča vzgojo te zahtevne ribe. Potočno postrv pa moramo vzrejati sami zaradi lokalnih genskih populacij.«

Kot so zapisali v ribiški družini, bi v petih letih lahko obnovili ribji živelj na raven pred poplavo, če bi v prihodnjih treh letih vložili v Savinjo na leto od 30 do 40 tisoč enoletnih in 5000 dvoletnih mladic potočne postrvi ter od 20 do 30 tisoč enoletnih in 5000 dvoletnih mladic lipana. Enoletne mladice, velike od 9 do 12 centimetrov, potočne postrvi stanejo okoli 0,80 evra, lipana pa 1,10 evra. Dve leti stare potočne postrvi, velike od 21 do 25 centimetrov, stanejo okoli 1,10 evra, dvoletni lipani pa okoli 2,60 evra.

Mladice, ki jih bodo vzredili ali kupili z darovanim denarjem, bodo prihodnje leto ob 70-letnici ribiške družine vložili v Savinjo. Ta čast bo pripadla otrokom prvih razredov šol iz vseh treh občin tega ribiškega okoliša. Križnik je dejal, da je akcija zelo pozitivno sprejeta: »Presenečen sem, da so ne tako majhne zneske darovali tudi nekateri, ki so bili v poplavi zelo prizadeti. Nekateri pa se ne zavedajo, kaj ribištvo daje Zgornji Savinjski dolini. Veliko tujih ribičev, ki so hodili k nam kot turisti, je lani pomagalo finančno in materialno.«

Poudarja, da namen akcije ni, da bi čim prej spet lovili: »Gre le za okrepitev populacij in oživitev reke. Ribice, ki jih bomo prihodnje leto vložili, bodo še nekaj let morale preživeti v reki, da bodo spolno dozorele in se potem razmnoževale ter dale naravne potomce. Ribolova prihodnje leto zagotovo ne bo, tudi kasneje pa uplen potočne postrvi in lipana ne bo dovoljen.«