Sedem let čakajo na umestitev 150 metrov kolesarske steze

Gradnja kolesarske povezave Celje–​Laško, za katero so že bila sredstva v prejšnji evropski perspektivi, investitor pa je direkcija za infrastrukturo, se je ustavila na meji z Laškim. Razlog je v približno 150 metrih, kjer zavod za varstvo narave ni dovolil umestitve kolesarskega odseka, skupno je treba zgraditi še štiri kilometre poti. Laščani stezo zdaj zahtevajo s podpisi civilne iniciative, danes je svoj podpis dal tudi župan Marko Šantej.

Župan Marko Šantej je dal 1272. podpis pod zahtevo civilne iniciative, naj vendarle umestijo v prostor kolesarsko povezavo Celje–Laško, ki jo Laščani čakajo že sedem let. Pri županu stoji soustanoviteljica civilne iniciative Dragica Čepin. FOTO: Špela Kuralt/Delo

»Državna kolesarska povezava naj bi povezala Celje z Brežicami. Prvi odsek so zgradili med letoma 2017 in 2019, zaključil se je z mostom čez Savinjo na meji z občino Laško. Kako smo bili veseli, da bomo zdaj mi na vrsti. Že leta 2016 so lastniki zemljišč dobili ponudbe za odkup, večina je podpisala pogodbo in tudi dobila plačano zemljišče. Potem se je vse ustavilo,« se spominja soustanoviteljica civilne iniciative Dragica Čepin.

Iniciativa s podpisi, do zdaj so jih zbrali okoli 1300, zahteva nadaljevanje umeščanja in gradnjo kolesarske steze, na katero čakajo že predolgo. Boli jih, ko vidijo, kje vse so lahko umestili kolesarske povezave, tu pa je težko najdi rešitev za 150 metrov. Dragico Čepin čudi, da gre tu za Naturo 2000 in naravno vrednoto. »Natančno tu, kjer je načrtovana trasa kolesarske steze, je bil nekoč kolovoz do Laškega. Tu ni bilo nobene ceste in je bila to edina povezava. Šele leta 1974 smo dobili cesto. Ne vem, katere živali bi tu ovirali, če je tu pot že bila. Rastlin pa sploh ne, če je tu samo japonski dresnik, pa vrečke od poplav še visijo vsepovsod.«

Župan Marko Šantej je dejal, da so si marca ogledali teren s predstavniki zavoda za varstvo narave, direkcije za infrastrukturo in projektantom. Našli so kompromisno rešitev, ki bi jo bilo treba spraviti na papir. »Od marca do danes smo direkcijo večkrat ustno pozvali, pisnih pozivov smo poslali šest, zadnje je bilo vabilo na današnji sestanek sem, kjer zbirajo podpise. Na to je prišel odziv, da imamo predviden termin sestanka 23. oktobra.« Šantej je dodal, da nočejo zaostrovati situacije, čim prej si želijo le povezavo in radi bi pomagali direkciji, zato so v letošnjem rebalansu proračuna zagotovili 70.000 evrov za pripravo manjkajoče dokumentacije, ki je pogoj za vsa dela. Ko bodo to imeli, jih čaka še iskanje sredstev za izgradnjo.

Predstavniki občine so marca odpeljali na teren predstavnike zavoda za varstvo narave, direkcije za vodo in projektanta, da bi jim pokazali, kako je v naravi videti Natura 2000 in naravna vrednota ter lokalna cesta, po kateri zdaj kolesarijo le najbolj vzdržljivi, saj je cesta obupno strma, neprimerna za mlajše in gibalno ovirane, hkrati pa zaradi ozkosti zelo nevarna. FOTO: arhiv občine Laško

Kolesarska povezava Celje–Laško se zdaj konča v Tremerjah, od koder do Laškega manjkajo štirje kilometri povezave. Zdaj morajo kolesarji zaviti na lokalno cesto, ki je v slabem stanju, predvsem je zelo strma in neprimerna za manjše otroke in gibalno ovirane. Iniciativi so se pridružili tudi v zavodu Vozim in Društvu paraplegikov jugovzhodne Štajerske. Župan je priznal, da je lokalna cesta na nekaterih delih uničena. »Prav na tistem delu cestišča je predvidena izgradnja kolesarske steze. Ko bomo šli v obnovo ceste, bi radi vključili tudi projektne rešitve kolesarske steze, da ne bomo dvakrat razkopavali iste ceste.«

Odgovore na direkciji za infrastrukturo še pripravljajo.