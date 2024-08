V enem letu smo prekolesarili 257 milijonov kilometrov

K popularnosti kolesarjenja v Sloveniji zagotovo pripomorejo tudi uspehi naših športnikov in gradnja kolesarskih prog po državi. Kot navaja Surs, je bila leta 2021 povprečna pot, opravljena s kolesom, dolga šest kilometrov, trajala pa je 25 minut.

Približno dve tretjini poti, opravljenih s kolesom, je bilo leta 2021 krajših od pet kilometrov, 44 odstotkov pa jih je trajalo deset minut ali manj. Od približno 204.000 poti, ki smo jih opravili s kolesom, je bil namen pri nekaj manj kot polovici teh poti prosti čas – v povprečju so bile dolge deset kilometrov, trajale so skoraj 40 minut.

Prebivalci Slovenije smo v letu 2021 na svojih vsakodnevnih poteh opravili 11,5 milijarde kilometrov, od tega 2,2 odstotka s kolesom. To je bilo nekoliko več kot v letu 2017, ko je ta delež znašal 1,5 odstotka. Skupno smo v letu 2021 opravili 3,8 milijona poti, kolo je bilo glavno prevozno sredstvo pri 5,3 odstotka poti, kar je spet nekoliko več kot leta 2017.

Po podatkih spletne aplikacije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki omogoča spremljanje podatkov s kolesarskih števcev na 18 števnih mestih po državi, je od začetka januarja do sredine julija največ kolesarjev vozilo po kolesarski poti Koper–Izola.

Vse več električnih koles

Po podatkih Sursa smo lani v državo uvozili približno 62.300 koles, kar je najmanj po letu 2001. Uvoz je bil največji leta 2004, in sicer skoraj 143.000 koles. Lani smo jih največ uvozili iz Italije (24 odstotkov), sledile so Avstrija, Belgija in Nizozemska.

V zadnjih letih se je močno povečal uvoz električnih koles (z močjo 250 W). V 2017 smo jih uvozili nekaj manj kot 1500, lani pa že 16.000 – največ (20 odstotkov) iz Nizozemske, sledile so Belgija, Nemčija in Hrvaška.

Ker so električna kolesa praviloma dražja, se je lani skupna vrednost njihovega uvoza (27,3 milijona evrov) že zelo približala vrednosti uvoza navadnih koles (28,2 milijona evrov).

Junija letos so bile cene koles v Sloveniji v povprečju 1,2 odstotka višje kot pred letom dni. FOTO: Leon Vidic/Delo

Uvozili smo tudi več kot 23.500 motornih koles z močjo nad 250 W (vključena tudi električna kolesa, poleg mopedov in podobnih vozil) v skupni vrednosti 9,2 milijona evrov. Količinsko največ, skoraj polovico vseh, smo jih uvozili iz Kitajske.

Kolo lani v povprečju stalo 304 evre

Junija letos so bile cene koles v Sloveniji v povprečju 1,2 odstotka višje kot pred letom dni, v primerjavi s povprečjem leta 2015 pa 18,9 odstotka višje. Kolo za odrasle (26-colske gume) je lani v povprečju stalo 304 evre.