Pri gradnji kolesarskih povezav je varnost zapostavljena

Slovenija se poskuša predstaviti kot do kolesarjev prijazna država in v zadnjih letih pospešeno gradi kolesarske povezave. Toda koliko kolesarskih površin je sploh primernih za kolesarjenje? Pogoji gradnje so opredeljeni v pravilniku o kolesarskih površinah. Toda država o ustreznosti kolesarskih površin uradno nima podatkov, pregled pa kaže, da jih veliko ni ustrezno zgrajenih, številne pa so tudi nevarne.