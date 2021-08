Šele ko bodo dobili Sonce, bodo gradili stolp

Trojček

Nadhod Sonce bo stal skupno 1,8 milijona evrov, od tega bo 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Eko sklada. FOTO: arhiv občine Rogaška Slatina

Sami stolpi

Nadhod Sonce bo znatno spremenil pogled ob vstopu v Rogaško Slatino. Ko so projekt predstavljali pred letom in pol, je bil nadhod krajši in ožji pa tudi cenejši. Nadhod, kot ga bodo začeli graditi prihodnji teden, bo zdaj dolg 182 metrov, širok 3,5 metra, projekt pa je ocenjen na 1,8 milijona evrov. Prvi sprehajalci in kolesarji ga bodo lahko uporabljali prihodnje leto septembra. Kam bodo odšli, ko bodo prišli na drugo stran, zdaj še ni znano.Nadhod ob vstopu v Rogaško Slatino bosta postavila sežanski Adriaplan in ajdovska družba Petrič, pogodbo za gradnjo sta včeraj podpisala slatinski županin direktor Adriaplana. Vrednost gradbene pogodbe je 1,6 milijona evrov. Občina je za projekt pridobila 1,2 milijona evrov sredstev Eko sklada, preostalih 600.000 evrov bodo financirali iz proračunov za to in prihodnje leto, je povedal župan.Čeprav je Kidrič včeraj dejal, da je nadhod potreben že sto let, leta 1903 je namreč železniška proga na neki način odrezala Tržaški hrib s središčem Rogaške Slatine, so o nadhodu javno začeli govoriti šele v začetku leta 2019, ko so ga prvič predstavili občinskim svetnikom. Takrat je bil 40 metrov krajši in nekaj sto tisoč evrov cenejši. Župan je že takrat zanikal, da so se za nadhod odločili zaradi razglednega stolpa Kristal, za katerega so morali poiskati drugo lokacijo, potem ko se spomeniška služba ni strinjala s postavitvijo bližje Zdraviliškemu parku. Tudi danes župan Kidrič poudarja, da je ključni razlog in namen nadhoda povezati Tržaški hrib s promenado, Zdraviliškim parkom in zdraviliškim jedrom.Nadhod Sonce je le eden od treh projektov na širšem območju nekdanjega mizarstva. Občina bo na tem mestu, ob koncu nadhoda, zgradila še parkirišče P+R, kjer bodo obiskovalci parkirali vozilo in se naprej lahko odpeljali s kolesom, tam bodo postavili tudi še dodatno izposojevalnico koles. Z nadhoda, na katerem bo prostor tako za pešce kot kolesarje, bo po dveh dvigalih neposredna navezava na kolesarsko omrežje, ki ga bodo v prihodnjem letu še dogradili. Z izvajalcem za gradnjo parkirišča bodo pogodbo predvidoma podpisali septembra.Tretji del trojčka je razgledni stolp Kristal. Da ga lahko postavijo, je na referendumu odločilo dobrih 55 odstotkov tistih, ki so sredi epidemije prišli na volišča. Prej so predvidevali, da bo 106-metrski stolp stal do konca leta 2022, župan Kidrič pa si zdaj ne upa napovedati, kdaj ga bodo postavili, saj da se je zaradi referenduma vse zamaknilo za devet mesecev. So pa že objavili javni razpis za njegovo gradnjo, čeprav celotna projektna dokumentacija sploh še ni objavljena. »Skupaj s projektantom smo ugotovili, da je treba poiskati nekatere izboljšave ali nove rešitve, in v tem smislu se bo naredila korekcija popisov del. To bomo objavili 10. septembra, oddaja ponudb naj bi bila do konca septembra,« je dejal Kidrič.Dokler stolpa ne bo, se postavlja vprašanje, kam bodo šli pešci in kolesarji, ko bodo po nadhodu prišli na drugo stran. »Lastnik gozdov na Tržaškem hribu bo lahko hkrati z nami začel realizirati svoj projekt. Tam namerava urediti športnorekreacijski park s sprehajalnimi potmi in razgledišče,« je dejal župan. V neposredni bližini stolpa je orglarnapovedoval tudi gradnjo kar 400-milijonskega orglarskega centra. Še več, gradnjo orglarskega centra je pogojeval z gradnjo stolpa. Orglarskega centra ni, zemljišče pa je še vedno v lasti družbe Bitermo nepremičnine.Bo pa Rogaška Slatina en stolp dobila že prihodnji mesec. Kot je pojasnil Kidrič, bodo do konca septembra obnovili razgledni stolp na Janini. Na vprašanje, ali ne bo v občini preveč stolpov in razgledišč, pa je župan jasen: »To sploh še niso vsa! Imamo še štiri palčkove hišice, kjer so razgledišča kot zgodovinsko pomemben segment Rogaške Slatine. To je tisto, kar gosti potrebujejo in si želijo.«