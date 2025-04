Svetnica predlaga odpoklic članov nadzornega odbora

Slatinska občinska svetnica Andreja Flucher je predlagala, da bi odpoklicali člane občinskega nadzornega odbora (NO). Opozorila je, da ji niso dovolili, da bi se udeležila marčne seje, čeprav je delo nadzornega odbora javno. Z ministrstva za javno upravo odgovarjajo, da svetnica ne more biti prisotna na seji. Dela slatinskega nadzornega odbora ne morejo komentirati, nadzor nad delom bi lahko opravilo le računsko sodišče.

»Seje NO sem se želela udeležiti, da se seznanim s postopki podrobnega pregleda zaključnega računa, vendar sem bila pozvana, da sejo zapustim, preden se je začela, ker je zaprta za javnost. Obrazložitev je bila, da je moja funkcija občinske svetnice s prisotnostjo na seji nezdružljiva. Javnost je lahko prisotna, jaz pa ne?! Po mojem navajanju dejstev in členov zakona ter statuta, ki mi prisotnost omogočata, je predsednik NO zahteval, da sejo zapustim, da ne bo treba poklicati policije. Ker sem vztrajala, da se ne bom odstranila, je NO sejo opravil v drugih prostorih, upam, da ne v gostilni,« je ob pobudi, naj člane slatinskega NO odpokličejo, zapisala Andreja Flucher.

Z ministrstva za javno upravo so nam odgovorili, da obveznost javnih sej kolektivnih organov ne pomeni, da je dostop do sej prost in da se jih lahko udeleži kdorkoli, ampak da so odločitve, ki jih ti organi sprejmejo, dostopni javnosti z javno objavljenimi zapisniki, gradivom in sklepi, novinarskimi konferencami, javnim prenosom sej … Nadzorni odbor pa po navedbah ministrstva ne sme objavljati vmesnih poročil in tudi njihove seje niso dostopne javnosti: »Udeležba članice občinskega sveta na seji nadzornega odbora bi bila v tem primeru poskus vplivanja na odločanje nadzornega odbora, hkrati pa bi pomenila poseganje člana enega organa občine v drugega.« Dodali so, da NO tudi ne pregleduje zaključnega računa.

Problematično delo

Flucherjeva je že večkrat opozorila, da NO ne dela dobro. Poudarila je, da niso predložili načrta dela oziroma so ga sprejeli skoraj z enoletno zamudo, končno poročilo o lani opravljenih nadzorih pa so sprejeli kar v lokalni gostilni. Temu pritrjuje javno objavljen zapisnik te seje, ki je bila 27. decembra. Svetnica je še opozorila, da so nadzorovali porabo sredstev v letih 2023 in 2024, enega od klubov so o nadzoru obvestili šele konec decembra: »V sklepnem poročilu je NO zapisal, da podatkov za leto 2024 nimajo, kljub temu pa je bilo sprejeto končno poročilo. Iz zapisnika seje je razvidno, da so sprejeli končno poročilo o nadzoru namenske porabe sredstev za društvo v letih 2023 in 2024!« Zapisala je, da se občinski svet s poročili o opravljenih nadzorih ni nikoli seznanil.

Ministrstvo je opozorilo, da je poročilo s priporočili nadzornega odbora informacija javnega značaja, ki ga mora občinska uprava javno objaviti na spletni strani občine. Konkretnih odločitev organov občine pa ministrstvo ne komentira: »Kredibilnost dela si vsak nadzorni odbor ustvari sam s svojim delom.« Odgovorili pa so, da gostilna ni prostor za sejo: »Organi občine svoje delo opravljajo v prostorih občine, občinska uprava in župan kot njen predstojnik so nadzornemu odboru dolžni zagotoviti strokovno in administrativno pomoč ter prostore za izvajanje nalog.«

Odpoklica ne bo

Svetnica je predlagala, da bi o vseh domnevnih kršitvah razpravljali na občinskem svetu, seja je danes popoldne, in člane nadzornega odbora odpoklicali. Župan Branko Kidrič je za Delo dejal, da razprave o tem ne bo: »Jasno je, da se javnost dela nadzornega odbora zagotavlja prek zapisnika, ne pa da deset ljudi sedi na seji. Smo pa pisanje svetnice predali NO v obravnavo. Za odpoklic je treba imeti argumente. Tu pa jih ni.«

Glede na sestavo slatinskega občinskega sveta sicer ni mogoče pričakovati, da bi bil odpoklic sploh izglasovan. Na vprašanje, kdo lahko razreši člane NO, če bi delali slabo, občinski svet pa se za razrešitev ne bi odločil, so na ministrstvu odgovorili, da je edini nadzor državnih organov nadzornega odbora določen z zakonom o računskem sodišču: »Ta določa, da računsko sodišče lahko predlaga razrešitev NO občine, če ugotovi, da ta ne opravlja svojih nalog ali pa jih opravlja neustrezno.«