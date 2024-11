Z loterijo do investicij v celjske šole in vrtce

Celjan, ki je v igri loto zadel 1,49 milijona evrov vreden dobitek 6 plus, je najbolj razveselil Mestno občino Celje. Ta je že prejela 223.869 evrov, ki jih nameravajo nameniti za investicije v vrtcih in šolah ter za sofinanciranje javnih del. To je sicer najvišji znesek, ki so ga od loterije dobili v Celju, nekatere občine pa so si prav z loterijskimi milijoni zelo pomagale.

Z Mestne občine Celje so odgovorili, da so se za naložbe v vrtce in šole odločili, ker vsak vložen evro v izobraževalne ustanove pomeni krepitev temeljev, na katerih bodo odraščale generacije, ki bodo nekoč krojile prihodnost Celja in sooblikovale našo družbo. »Šole imajo na področju investicij in investicijskega vzdrževanja kar nekaj potreb, zato bo večina teh sredstev namenjenih prav temu. Denar bo torej namenjen izboljšanju razmer, v katerih se naši otroci učijo, rastejo in razvijajo svoje sposobnosti. Te investicije bodo tako zelo pomembne za zagotavljanje kakovostnega učnega okolja – od obnove stavb in športnih površin do posodobitve učilnic in opreme.«

Del sredstev nameravajo nameniti tudi povečanju sofinanciranja programov javnih del. Dodali so, da je od leta 2002, od takrat imajo računovodski arhiv, ta znesek najvišji, ki ga je celjska občina dobila od loterije. Novembrski dobitek 6 plus, ki je razveselil Celjana, je bil po navedbah Loterije Slovenije tudi prvi glavni dobitek 6 plus v letu dni po prenovi igre loto.

Srečne občine

Nekatere občine so si z davkom od loterijskih dobitkov svojih občanov precej pomagale. Obdavčeni so namreč vsi dobitki nad 300 evrov, loterija pa ob izplačilu dobitka občini stalnega prebivališča nakaže 15 odstotkov njegove vrednosti. Ena najsrečnejših občin je zagotovo Grosuplje, njihov občan je leta 2013 zadel 21 milijonov evrov na eurojackpotu, občina pa je 3,1 milijona evrov vložila v gradnjo prizidka zdravstvenemu domu. Šest let kasneje je Grosupeljčan zadel sedmico v vrednosti 4,5 milijona evrov, občini je kapnilo še 679.300 evrov, ki so jih namenili za prizidek in športno dvorano k OŠ Grosuplje.

Verjetno ena najbolj znanih naložb iz eurojackpota je fontana piv v Žalcu. Leta 2014 je njihov občan zadel 28,2 milijona evrov, kar je drugi največji dobitek na eurojackpotu v Sloveniji do zaključka redakcije. Žalski proračun se je takrat odebelil za 4,2 milijona evrov, fontana piv, za katero so pravzaprav namenili manjši del davka od eurojackpota, pa se je v teh letih izkazala za dobro naložbo. V devetih sezonah njenega delovanja so prodali slabih 330.000 vrčkov piva.

Pred dvema letoma je Slatinčan na eurojackpotu zadel 11,1 milijona evrov, Rogaška Slatina je v proračun prejela 1,67 milijona evrov. Del denarja so dali krajevnim skupnostim za ceste, uredili Prostofer, 30.000 evrov pa dali mladinskemu svetu za dva koncerta. Po anketi med občani so 1,42 milijona evrov namenili za kopališče. Del tega denarja so sicer (začasno) prerazporedili za ureditev nogometnega stadiona, da bi njihov klub lahko igral v prvi ligi. Kot je pojasnil župan Branko Kidrič, za kopališče zdaj pripravljajo projektno dokumentacijo, pričakujejo, da bi poleti prihodnje leto začeli graditi, kopali pa bi se tam lahko leta 2026. Za kopališče je gospodarsko ministrstvo dodelilo na razpisu milijon evrov.