Župani: Suhe zadrževalnike morajo vrniti v kohezijo

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je na desetem obisku srečal s predstavniki Celja, Velenja, Šoštanja, Žalca, Laškega, Vojnika, Dobrne, Vitanja, Mislinje, Vranskega in Tabora. Župani so bili zadovoljni z dosedanjim delom, a zelo slabe volje, ko so izvedeli, da so suhe zadrževalnike v Spodnji Savinjski dolini izločili iz kohezijskih sredstev.

Eden najbolj kritičnih je bil žalski župan Janko Kos: »V operativnem programu kohezijskih sredstev za vzhodno Slovenijo je bilo predvidenih več kot 300 milijonov evrov za protipoplavne ureditve za suhe zadrževalnike, a se ni koristilo nič. Čakam, da pospešijo pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), da ne bodo ta sredstva v tej perspektivi preusmerjena drugam.« DPN, ki bo predlagal tudi različne zadrževalnike, naj bi razgrnili na začetku prihodnjega leta. O suhih zadrževalnikih, ki so jim do zdaj najbolj nasprotovali spodnjesavinjski kmetje, se pogovarjajo že skoraj dvajset let. Kos tako ni optimist: »Škoda bi bilo, da ne bi kakšnih projektov izvedli prej. Ne da čakamo na DPN, ker tam je veliko nasprotnikov, ki bodo vsak svoj piskrček pristavili in naredili vse, da se projekt ne bo izvedel.«

Celjski župan Matija Kovač je opozoril, da varnosti brez suhih zadrževalnikov ni: »Bili smo negativno presenečeni nad informacijo, da iz nabora projektov, ki jih bo ministrstvo financiralo iz kohezijskih sredstev, izločajo ukrepe suhih zadrževalnikov v Savinjski dolini, kar je bilo do zdaj zapisano v vseh dokumentih kohezijskega programa. Eden od sklepov sestanka, ki jih je minister skrbno zabeležil, je, da zahtevamo, da se ti projekti uspešno umestijo v kohezijo in gredo v tej kohezijski perspektivi v izvedbo.«

Večja varnost

Minister Novak je dejal, da bodo sredstva že zagotovljena, a da je ključno, da pripravijo DPN in usklajene rešitve. Dodal je, da kohezijska sredstva niso edina. Na tem območju samo dva projekta iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO) nista narejena. Medtem ko se za enega na Vranskem še trudijo, je šoštanjski zadrževalnik že izpadel, je pojasnil minister: »Zaradi antraksa. Zdaj bomo z občino iskali druge nadomestne rešitve. Ostali zadrževalniki se načrtujejo in bodo tudi izvedeni.« Kaj načrtujejo za Spodnjo Savinjsko, bodo spodnjesavinjskim županom predstavljali danes.

Minister je še dodal, da je veliko odvisno tudi od županov: »Nekateri na tem koncu so naredili velik korak naprej. Pomagali so mi, ko je direkcija malo spala. Mislite, da bi bili zaključeni projekti iz NOO na Celjskem, če župan tega ne bi zagrabil? Ali pa v Šentjurju? Ne bi bili.« Celjski župan je napovedal, da bodo v petek podpisali prvo pogodbo za ureditev Savinje na Polulah z gradnjo novega mostu v vrednosti 15,5 milijona evrov, iz NOO bo na petih vodotokih v Celju skupaj za 22 milijonov evrov investicij. V Laškem bodo iz NOO financirali ureditev Marijagraškega ovinka proti Udmatu v vrednosti 15,2 milijona evrov ter ukrepe na Rečici.

Poleg investicij je za porečje Savinje v petletnem sanacijskem programu predvidenih 434 milijonov evrov, je povedala Nataša Kovač z Direkcije RS za vode. Dodala je, da so prebivalci že zdaj varnejši, kot so bili pred ujmo: »Odstranjeno je bilo res ogromno naplavin, tudi še iz prejšnjih obdobij. Vloženih je bilo ogromno finančnih sredstev. Izrednih ukrepov je bilo za 52 milijonov evrov, toliko jih prej v desetih letih nismo vložili v redno vzdrževanje.«