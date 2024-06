Abrahamovec in druščina

Volkswagen golf letos praznuje 50 let, v Evropi je še kar nekaj modelov, ki so res veliko časa na trgu, nekaj je tudi težkokategornikov z dolgo zgodovino, ki se prodajajo po vsem svetu.

Zgodba volkswagna golfa se je začela leta 1974, zrisal ga je Giorgietto Giugiaro, ker so nujno potrebovali sodobnejšega naslednika hrošča. Najbrž si niso mislili, da jim bo z golfom tako uspelo. Še danes ga izdelujejo, proizvodnja je dosegla skupaj približno 37 milijonov vozil. Zadnja tri leta se je zdelo, da mu ne gre več, osma generacija ni dosegala nekdanjih uspehov, golf ni dobro vstopil v digitalni svet, udarila je korona, ljudje so se namesto klasičnih oblik vse bolj ozirali za športnimi terenci. Letos pa je v Evropi dosegel prodajni preporod, vsaj po štirih mesecih se je vrnil tik pod vrh, le dacia sandero je bila malce pred njim. Pri nas prodaja ne dosega rekordnih časov, ko so jih na leto prodali tudi 2500, jih je pa skupaj z renaultom cliem daleč največ v voznem parku: vseh skupaj je 65 tisoč, s tistimi najstarejšimi vred.

Golf je le malce starejši od manjšega volkswagna pola (letnik 1975), ki je skozi desetletja tudi dosegel dobre prodajne številke, a vendarle precej manjše. Zdaj je že nekaj časa sploh bolj na obrobju, dejstvo, da ga v zadnjem obdobju tudi za Evropo izdelujejo v Južni Afriki, na ceno ne vpliva najbolje. Zato pa ima Volkswagen model, ki je še starejši od golfa, to je kralj dolgih prevozov, volkswagen passat, ki je tržno pot začel leta 1973, letos je povsem nov in tokrat zanimivo le kot karavanski variant.

V Evropi je na prodaj še nekaj modelov s kar precejšnjo tradicijo, in čeprav nikakor niso blizu prodajnemu velikanu, kot je golf, jih moramo omeniti. Najprej toyoto corollo. Ta je po velikosti in zasnovi neposreden tekmec golfu. Ima častitljivo zgodovino; prva je bila nared leta 1966, do danes se je zvrstilo dvanajst generacij, do leta 2021 so jih prodali 50 milijonov. A s pristavkom, da za corollo Evropa ni glavni trg, bolj ZDA in Azija, v našem koncu so jo enkrat celo precej neuspešno preimenovali v auris.

Corolla je znamka Toyote za skoraj vse čase in dele sveta. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Legendarni terenci

Nikoli pa niso spreminjali imena morda najbolj ikoničnega Toyotinega modela, velikega luksuznega terenca land cruiserja. Njegova prva generacija je bila nared leta 1951, to je bil takrat bolj japonski jeep, nič kaj posebej luksuzen, a tega je že davno. Zdaj tudi pri nas čakamo najnovejšo po prvih slikah nadvse všečno izvedbo. Tudi njihov poltovornjak hilux ima častitljivo starost, prvi je bil nared že leta 1968. Pri podjetju Land Rover se, kar zadeva njihove aktualne modele, kar težko znajdemo. Range Rover je zdaj nekakšna podznamka z različnimi izvedbami, a če govorimo prav o range roverju kot modelu, ki je še vedno vrh njihove ponudbe, povejmo, da to ime obstaja že od leta 1970. Če še ostanemo pri Britancih: današnji mini je seveda zelo drugačen, tudi večji od tistega prvega, ki sega že v leto 1959.

Mini je bil nekoč majcen, danes je večji, spominja na prvega in ima isto ime. FOTO: Wikipedia

Tistega je zrisal Alec Issigonis, veliko kasneje, ko je znamka prišla pod BMW, so pripravili nekakšno retro klasiko, ki pa v osnovi nosi enako ime – mini. Ko smo že pri BMW-ju, že od sredine sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so na trgu njihove klasične serije 3, 5 in 7, seveda v mnogih generacijah. Posebej trojka je skozi desetletje dosegla zelo velike prodajne številke, še posebej za premijsko znamko.

Hondin dolgoletni model in prav tako neposredni tekmec golfa je honda civic, še en avtomobil iz tako imenovanega spodnjega srednjega razreda. Civicov začetek sega v leto 1972, tudi zanj Evropa ni bila nikoli glavni trg, je pa zanimivo, da se je oblikovno skozi generacije res radikalno spreminjal. Tudi suzuki swift ima za seboj kar nekaj desetletij; globalno različico so uvedli leta 2004, model pa je s tem imenom obstajal že precej prej, kakih 40 let šteje.

Dvanajst let ene generacije

Povsem evropski avtomobil je fiat panda. Mali italijanski prvak je svojo pot začel leta 1980, tudi tega je narisal Giugiaro. Panda je predvsem zaradi priljubljenosti doma skozi generacije kljubovala vsem Fiatovim krizam, sedanji model je star že 12 let, pri čemer ga nameravajo z nujnimi posodobitvami izdelovati vsaj do leta 2027. Bo pa z njo v prodaji še nova, nekoliko večja in tudi električna fiat (grande) panda.

Fiat panda prva izdaja, v izvedbi s štirikolesnim pogonom FOTO: Fiat

Marsikateri model bi imel podobno dolgo zgodovino, če mu ne bi na primer skozi generacije malce spreminjali imena (na primer peugeoti 205, 206, 207, 208), ni pa bilo tako pri Oplovi corsi; ta je na trgu že od leta 1982, doslej šest generacij, zadnja tudi že električna.

Ford mustang je morda najlegendarnejši ameriški avtomobil, tudi zaradi filma Bullitt in Steva McQuenna. FOTO: promocijsko gradivo

F 150 kot pojem Amerike

Proti koncu prispeveka omenimo še avtomobil, ki ni prodajni težkokategornik, ampak čisto nekaj drugega, je posebnost, niša, ki kar traja. To je legendarni porsche 911, prvi je bil nared leta 1964, če ne bi bilo Peugeotove pritožbe, bi bil porsche 901. Zdaj vozi že osmi rod, menda je to edini porsche, ki nikoli ne bo električen. Podoben čas začetka ima še en legendarni športnik ford mustang, zastavonoša ameriških avtomobilov z mišicami. Prvič jih je napel že leta 1964, zdaj hrumi v sedmi generaciji, še posebej z osemvaljnikom. Še starejši je po nastanku chevrolet corvette, ki nosi letnico 1953. Drugače privlačen je mali športni roadster kabriolet mazda MX-5, ki mu ponekod rečejo tudi miata. Na trgu vztraja že natanko 35 let, kar je za tak tip avtomobila častitljiva starost.

Chevrolet suburban iz leta 1937, suburban kot model še vedno izdelujejo. FOTO: Wikipedia

Prav gotovo smo še katerega pozabili, vsekakor pa moramo omeniti še model, ki naj bi bil v svetovnem pogledu najdlje na trgu. To je nam malo znani chevrolet suburban, danes veliki SUV, ki je tržno pot s tem imenom začel leta 1938. Malce mlajši, a veliko bolj znan, je ameriški poltovornjak, orjaški F-series, ki so ga prvič izdelali takoj po drugi svetovni vojni. Če smo zelo pikolovski, se je ob njem spreminjala številka. A tudi v tem primeru aktualni model F-150 ni od muh in je na trgu že od leta 1975. Njegova električna izvedba lightning sicer ne uspeva najbolje, je pa bencinski F-150 vsako leto najbolje prodajano vozilo v Ameriki sploh.