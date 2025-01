Avto leta je superb, za Škodo četrta zmaga

Škoda superb je zmagovalec tokratnega izbora za slovenski avto leta. Zmagala je pred dacio dusterjem in peugeotom 3008, na slovenskem vrhu je nasledila renaulta australa. Finalni izbor je potekal v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Škoda superb je zmagal z dokajšnjo prednostjo (skupno je zbral 50 točk), najbolj ji je sledila atraktivno oblikovana dacia duster (40), model te znamke je bil sploh prvič v finalu. Tretjeuvrščeni peugeot 3008 (26) ni uspel ponoviti zmage iz leta 2017, manj točk sta v finalu zbrala citroën C3 (24) in renault symbioz (20).

Škoda superb bi slavila, četudi bi šteli le glasovi bralcev, gledalcev in poslušalcev, kasneje pa so njen primat potrdili tudi predstavniki devetih slovenskih medijev (Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer-Avtomanija, Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net). Superb je prepričljivo dobil največ novinarskih glasov, med drugim smo jo na prvo mesto uvrstili tudi v uredništvu Dela in Slovenskih novic.

Za superba je to prva zmaga v izboru za slovenski avto leta, za Škodo pa že četrta, potem ko sta v preteklosti slovenski avto leta postala fabia (leta 2015) in dvakrat octavia (2014 in 2021). Suberb je sicer na vrhu nasledil lanskega zmagovalca renaulta australa.

Izbor je potekal v parku vojaške zgodovine v Pivki. V finalu so se merili citroën C3, škoda superb, dacia duster, renault symbioz in peugeot 3008. FOTO: Uroš Modlic

Zmage niso pričakovali

V Sloveniji je bilo lani prodanih več kot 50 tisoč novih avtomobilov, največ športnih terencev in karoserijskih križancev, ki so bili v veliki večini tudi zastopani med tokratnimi finalisti. Novinarji smo v finalnem izboru vseeno dali prednost avtomobilu klasične karoserijske zasnove, predvsem je superb zanimiv kot nadvse prostorni karavan, a obstaja tudi kot limuzina. Kot je ob sprejemu priznanja dejala Nina Lednik, zadolžena za marketing znamke Škoda pri podjetju Porsche Slovenija, jih je zmaga presenetila, a jo doživljajo kot nagrado za dobro delo v lanskem letu, ko so bili posebej uspešni v prodaji fizičnim osebam.

Če se malce ozremo na slovensko avtomobilsko prizorišče, lahko rečemo, da se še naprej pri nas kupi največ bencinsko gnanih avtomobilov, večina finalistov seveda ponuja tudi ta pogon. Enako velja za superba, ki pa vendarle najbolj izstopa z varčnim dizelskim motorjem, več kupcev pa želi osvojiti tudi z izvedbo izboljšanega priključnega bencinsko-električnega hibrida.

Strokovna žirija devetih sodulojočih medijev. FOTO: Aljaž Vrabec

V lanskem letu je bila v Sloveniji občutno manjša prodaja popolnoma električnih avtomobilov; takšno pogonsko možnost imata sicer tudi dva finalista. Do zmage popolnoma električnega modela bomo očitno še nekaj časa čakali.

Posebnost letošnjega izbora je, da so bili v finalu zgolj avtomobili evropskih proizvajalcev, čeprav se že nekaj časa pogovarjamo o kitajskih avtomobilih, ki jih pri nas v večjem številu še ni.

Škoda superb je osvojila največ točk, na drugem mestu je duster. FOTO: Aljaž Vrabec

Znani tudi nagrajenci

Sodelujoči mediji smo prek spletnega in dopisnega glasovanja zbrali skoraj 33 tisoč glasov, kar je za šest tisoč glasov več kot lani, kar kaže, da zanimanje javnosti za avtomobilsko dogajanje ne pojenja.

Med glasujočimi smo izžrebali tudi nagrajence: Božidar Benko iz Ljutomera prejme družinski poletni vikend paket na Kopah; Lojze Šinko iz Ljubljane prejeme paket celoletnih pnevmatik Goodyear; Tatjana Tanko iz Ribnice pa Petrolovo kartico z dobroimetjem v višini 1500 evrov.