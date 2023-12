Bavarci še imajo enoprostorca

V prispevku preberite:

BMW je znan po srednjih in velikih limuzinah, zadnja leta so seveda še bolj občudovani njihovi športni terenci različnih velikosti. Imajo pa Bavarci še kaj drugega, med drugim enoprostorca. Še vedno, pa čeprav so se takemu tipu avtomobila marsikje odpovedali. BMW serije 2 active tourer, ki je med najbolj prodajanimi modeli te znamke v Sloveniji, je bil lani pripravljen na novo. Lahko je tudi priključni hibrid, ki pa ni prav poceni.

Čeprav je kdo mislil, da ga ne bo več, je bil BMW-jev enoprostorec leta 2022 pripravljen v drugi izdaji, drugače kot prej le še v eni karoserijski izvedbi, ukinili so podaljšanega gran tourerja. Zdaj deluje podobno, z nekaj agresivnejšimi poudarki (maska, zadnji odbijač). Njegov neposredni tekmec je mercedes razreda B, ki je bil prav tako pred kratkim prenovljen. Bolj množični, berite cenejši, proizvajalci takšnega tipa avtomobila v ponudbi z redkimi izjemami skoraj nimajo več.