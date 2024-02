Bencin in elektrika

Pri Peugeotu nadaljujejo s pomladitvenim valom. Po osvežitvi peugeotov 308 in 2008 je zdaj prišel na vrsto še kompaktni petvratnik 208. Pa ne gre le za površinski lišp, marsikaj novega je tudi pod pločevino in izboljšan je povsem električni E-208.

Ob nespremenjenih zunanjih merah (dolžina 4,055 metra) je še največ vidnih novosti na sprednjem delu, kjer je drugačna maska, novi so dnevne led luči in pri opremskem paketu GT žarometi, prav tako v led izvedbi. Na zadku so dejansko nove le luči; na voljo so tudi nova platišča in dve barvi. Ne glede na opremski paket (active, allure in GT) je voznikov prostor vedno opremljen z zdaj že dobro znanim i-cockpitom, ko je volanski obroč nameščen nizko v voznikovem naročju, digitalni instrumentni zaslon pa je nad njim. Na sredini armaturne plošče je nameščen 10-palčni zaslon na dotik z novim sistemom za informacije in razvedrilo, pod njim pa je vrsta tako imenovanih klavirskih tipk, s katerimi dostopate do največkrat uporabljenih funkcij. Prek osrednjega zaslona dostopate tudi do novega uporabniškega vmesnika peugeot i-connect (v slovenščini), ki je, kot pravijo pri Peugeotu, kar se da intuitiven in prilagojen željam posameznika; to bomo lahko preverili šele med daljšim preizkusom vozila. Jasno je, da so novinca opremili s paketom varnostnih asistenčnih sistemov in dodali sprednjo in zadnjo kamero visoke ločljivosti. V potniški kabini, ki je »prostorna« v skladu z zunanjimi merami vozila, je prav tako na voljo novo oblazinjenje.

Videz volanskega obroča in armaturne plošče je bolj ali manj nespremenjen, je pa zato na osrednjem zaslonu nov uporabniški vmesnik peugeot i-connect. FOTO: Gregor Pucelj

V novem 208 sta na izbiro dva običajna bencinska trivaljnika (55 in 74 kW) in dva samopolnilna hibrida (74 in 100 kW) z dvosklopčnim (samodejnim) menjalnikom in 48-voltno baterijo. Peta možnost pa je povsem električni E-208, ki ima 115 kW, to je 15 kW več moči kot predhodnik. V dnu vozila je nameščena nova generacija 400-voltne litij-ionske baterija s kapaciteto 54 kWh, kar po ciklu WLTP omogoča doseg 410 kilometrov. Na voljo so različne polnilne možnosti, od domače vtičnice (10 do 11 ur) do 100-kilovatne hitre polnilnice (30 minut). Bodo pa v prodaji ohranili dosedanji električni motor s 100 kW, saj bo z njim opremljen E-208 za dobra dva tisočaka cenejši od novinca.

Cene se gibljejo od 15.990 pa vse do 35.850 evrov, kolikor boste odšteli za najmočnejšega in najbolje opremljenega E-208. Čeprav se prodaja kompaktnih petvratnikov (segment B) že nekaj let vztrajno zmanjšuje, pri slovenskem uvozniku pričakujejo, da bodo v letošnjem letu prodali 750 novih 208, od tega 5 do 10 odstotkov električnih.