BMW iX kot sodobna admiralska ladja

Bavarski BMW si je zadal nalogo, da kupcem ponudi moč izbire (power of choice), kar med drugim pomeni, da bo električni pogon samo ena od možnosti pri večini avtomobilov. A kot da bi želeli peto generacijo električnega pogonskega sistema posebej proslaviti, so na cesto postavili BMW iX, ki ga lahko žene samo elektrika. Glede na to, kako so se ga lotili, si upamo trditi, da gre za novo admiralsko ladjo, saj je očitno, da športni terenci tudi v najvišjem razredu jemljejo veter klasičnim limuzinam.

Že na pogled je iX mogočen. Ne bomo se spuščali v podrobnosti zares orjaških ledvičk na spred­njem delu ali osupljivo oblikovanega zadka z ozkimi lučmi, s svojo mišičasto pojavnostjo ta avtomobil pač vzbuja pozornost ne glede na to, s katere strani ga (po)gledate. Slabih pet centimetrov mu manjka do petih metrov dolžine, kar je le za odtenek več kot pri BMW X5, a ima s točno tremi metri iX daljšo medosno razdaljo, kar se najbolj pozna pri prostornosti na zadnjih sedežih. Prtljažni prostor je s 500 litri nekako pričakovano, nikakor pa ne osupljivo velik, povečujete ga lahko z idealno deljivim naslonom zadnje klopi v razmerju 40:20:60.

BMW iX so zasnovali z mislijo na udobje v notranjosti, kjer navduši tako z uporabljenimi materiali kot dobro zvočno kuliso. FOTO: Boštjan Okorn

Pri BMW se radi pohvalijo, da so iX oblikovali od znotraj navzven, in dejansko je že prvi stik z njim povzročil vsaj majhen učinek »uau«. K temu je zagotovo prispevala tudi izbrana filmska glasba, ki je dodobra izkoristila prostorsko idealno razporejene, a očem skrite zvočnike, za trenutek se je zazdelo, da sedimo v koncertni dvorani. Oči se najprej ustavijo na prefin­jeno oblikovanem naslonu za roke, ki ustvarja nekakšno lebdečo polico, pod katero je prostor za različne drobnjarije.

Skoraj pet metrov dolg avtomobil je seveda dobro opazen na cesti. Na zadnjem delu izstopajo ekstremno ozke luči. FOTO: Boštjan Okorn

Pred voznikom je rahlo ukriv­ljen zaslon, ki se vleče skoraj po polovici armaturne plošče ter združuje prostor z merilniki (zelo dobro je dopolnjen z osupljivo velikim prosojnim zaslonom) in prikaz infozabavnega sistema. Jasno, da ukazovanje na pritisk ne povzroča nobenih zakasnitev, za ljubitelje analognega upravljanja pa je med sprednjima sedežema še naprej na voljo okrogel gumb s tipkami za dostop do najbolj uporabljanih izbirnikov.

Kaj dosti več analognega v tem avtomobilu ne boste opazili, še vrata se odpirajo s tipko (v resnici je pod naslonjalom skrita tudi dobra stara kljuka). BMW je želel z iX med drugim dokazati, kako daleč nas je pripeljala digitalna doba, a čisto vsega Slovencem niso približali: glasovni pomočnik v našem jeziku pač ne deluje. Zato pa ni nobenega popuščanja pri vgrajeni varnostni in udobnostni opremi.

Tri metre medosne razdalje se pozna predvsem na zadnjih sedežih, kjer je prostora več kot dovolj, v sredini sedečemu potniku bo tudi všeč, da so tla povsem ravna. FOTO: Boštjan Okorn

Med prvimi kilometri smo lahko spoznavali obe izvedbi, ki sta trenutno na voljo. iX xdrive40 za 81.800 evrov prinaša 200 kW moči, kar je dovolj, da doseže 100 km/h v 6,1 sekunde, največja hitrost je omejena na 200 km/h. S polno baterijo z 71 kWh se boste lahko pripeljali do približno 400 kilometrov oddaljenih krajev, potem jo boste lahko napolnili z največ 150 kW moči. BMW iX xdrive50 bo po prvih odzivih kupcev kljub občutno višji ceni (108.450 evrov) bolj priljubljen, trenutno razmerje njemu v prid je celo 90:10. Zelo verjetno vsaj tako kot osupljiva moč 385 kW in z njo povezane zmogljivosti (4,6 sekunde do 100 km/h se prav konkret­no čuti v želodcu) pritegne tudi baterija s 105,2 kWh, dosegom krepko čez 500 kilometrov in možnostjo polnjenja z do 200 kW moči.

Prtljažnik je s 500 litri osnovnega prostora na pričakovani ravni, povečati ga je mogoče s podiranjem zadnjih sedežev v idealnem razmerju 40:20:40. FOTO: Boštjan Okorn

Na cesti že iX xdrive40 nikakor ne deluje podhranjeno, a s porabo okrog 25 kWh/100 km ni ravno šparovček, pri iX xdrive50 je poraba še za kakšno kilovatno uro večja. Med vožnjo se le deloma izgubi občutek velikosti avtomobila, vodenje je dovolj natančno, prijazno nizko pa je težišče, kar se še kako pozna med hitrejšo vožnjo v ovinek, kjer pa se vendarle čuti, da je iX bolj namenjen uživanju kot dirkanju. Pri BMW pravijo, da se ponaša s količnikom zračnega upora zgolj 0,25, a 2,5 tone suhe mase vendarle vpliva tako na dinamiko kot porabo.

In tule se ne bomo spuščali v razglabljanje, ali električna prihodnost res ne more brez takšnih admiralskih ladij. Na iX že čaka skoraj 50 Slovencev, marsikdo pa se bo zanj odločil prihodnje leto, ko bosta paleto obogatila manj zmogljiv (in zato nekoliko cenejši) osnovni model xdrive35 in tudi brutalni xdriveM60.

