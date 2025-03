C4 se prenovi

Verjetno se še kdo spomni modela citroën xsara. To so bili časi, ko nekaterih najbolj množičnih modelov te francoske znamke še niso označevali s številkami, kot je nato leta 2004 xsara postala C4. Tega so nazadnje na novo pripravili pred dvema letoma, zdaj pa je prenovljen, in to tako C4 kot podizvedba C4 X (na fotografiji prvi v ozadju, drugi spredaj); prvi je še naprej kombilimuzina dolžine 435 cm, drugi pa 23 cm daljša štirivratna limuzina. Imata nov logo znamke ter spremenjena svetila spredaj in zadaj.

Pritegnila naj bi z udobnim vzmetenjem in prav takšnima sprednjima sedežema. Nova je instrumentna plošča za volanom, prav tako ne gre brez sredinskega zaslona z upravljanjem na dotik, ki ima diagonalo 25 cm.

Notranjost naj bi prepričala z udobjem. Foto Gašper Boncelj

Po prenovi C4 nima več ročnih menjalnikov. Največ pričakujejo od blagega hibrida 1,2 z močjo 74 ali 100 kW in malim električnim motorjem, ki je vgrajen v šeststopenjski samodejni menjalnik. Samo kombilimuzina ima še osnovni bencinski 1,2-litrski trivaljnik (96 kW) brez električne pomoči in s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom. Na voljo je tudi povsem električen model z dvema izvedbama moči (100 ali 115 kW) in baterije (50 ali 54 kWh).

Cene se za C4 začnejo pri 23.500 evrih, kolikor velja blagi hibridni pogon v šibkejši različici, z bencinskim motorjem je za odtenek dražji. Električna izvedba znaša pred subvencijo vsaj 30 tisočakov. Izvedba C4 X je odvisno od vrste pogona nekaj sto evrov dražja.