Avtomobil za udobna potovanja

Koncern Volkswagen je letos v razmeroma kratkem obdobju predstavil celo množico novih modelov s klasičnim pogonom. Vsi so seveda z osnove MQB evo, tudi passat. Po novem je ta samo še karavan, nič več limuzina.

V nasprotju z zelo sorodno škodo superb, ki je prav tako nova in je še naprej limuzina ali karavan, je novi passat le še karavan, zanimivo je, da so v imenu modela opustili znano oznako variant. Passat že prej ni bil majhen, zdaj pa je res velik. Morda bo kdo pomislil, ali to ni za koga že preveč.

No, o tem malce kasneje. V notranjosti se zajetne zunanje mere seveda poznajo v dobrem. V ergonomsko-športnih sedežih je nadvse udobno spredaj, tudi na daljši vožnji, prav tako zadaj, kjer nikakor ne manjka prostora. Prostorno je v vseh smereh, tudi v širino in višino. Nenazadnje je tako v prtljažniku, ki je imel v pričujoči opremi še kako rešitev za še boljše razporejanje tovora. Kar 690 litrov gre vanj že v osnovi, preden podremo zadnjo klop. V vratih je tudi dežnik, Volkswagen in Škoda sta pač tesna sorodnika.

Passat je po novem dolg kar 492 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Za volanom je voznikov občutek dober, kot rečeno, dobro se sedi, nastavitev je sicer veliko. Digitalizacijo so v passatu glede na izdelke iz električnega programa ohranili v zmernih mejah. Tu so še tipke na volanu pa v vratih. Škoda, da ni vsaj kakšne na zelo velikem sredinskem zaslonu, ki se upravlja ali na dotik ali na poteg. Je sicer dokaj logičen in se hitro odziva. Le če imate kratke noge in sedite pomaknjeni bolj naprej, pogled na skrajni levi del malce zakriva volan.

Pripravno je urejen sredinski del med sedežema, s prostorom za polnjenje telefona, dvema nastavkoma za pijačo in velikim predalom. Uporabljeni materiali in izvedba so na visoki ravni, nekaj je svetlobnih poudarkov na armaturni plošči in v vratih, ti pa so zmerni, ravno pravšnji.

ℹ Volkswagen passat R-line 2.0 TDI DSG 110 kW Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana Cena: 46.300 evrov (testni model 51.785 evrov) Euro NCAP (2024): ***** Izpust CO 2 : 137 g/km

Za pogon ima passat najrazličnejše možnosti, le povsem električna je pridržana za model ID.7. V našem primeru je bil to 2-litrski dizelski štirivaljnik, nekdanja in morda tudi pri tem modelu še pogosta izbira. Njegova največja moč je 110 kW, navor pa 320 Nm v zgodnjem območju od 1600 do 2750 vrtljajev na minuto. Passat ima v novi izvedbi vselej samodejni menjalnik z dvema sklopkama in sedmimi prestavami, ki ga upravljamo s kar priročno ročico na desni strani volanskega obroča. Deluje gladko in hitro, ko voziš, ne veš zanj.

Oblikovanje je zadržano, kar pri Volkswagnu ni presenečenje. Foto Gašper Boncelj

Motor je v počasnem prometu malo slišen, ko peljete malce hitreje, vsaj v kabini skoraj nič. Seveda se tako kot že v prejšnjih passatih najbolj izkaže na avtocestnih potovanjih. Ni dirkač, česar niti ne pričakujemo, je pa odziven. Porabo sem že na zimskih pnevmatikah ohranjal pri 5,5 litra na sto kilometrov, v mestu je pač nekoliko večja. Doseg z eno posodo goriva je zelo velik, vsaj tisoč kilometrov.

Pripraven prostor za telefon in še kaj.FOTO: Gašper Boncelj

Odlagališča oziroma stvari v njih lahko hitro skrijemo. FOTO: Gašper Boncelj

O vodljivosti in legi nimam nobenih pripomb, vsekakor pa je voznikov občutek boljši kot v koncernskem športnem terencu z enake osnove. Avtomobil deluje bolj agilno. Je pa neka druga stvar, passat je zdaj res dolg, tudi širok avtomobil. Kakor je to zelo dobro za prostornost in vožnjo na odprti cesti, pa ni v mestu, občuti se, da gre pri parkiranju in manevriranju z njim marsikdaj na tesno, da je zaradi zajetnih mer okoren.

Sprednja sedeža sta odlična. FOTO: Gašper Boncelj

Passat je pričakovano dobro opremljen avtomobil, testni še toliko bolj. Tako za udobno počutje kot za pasivno in aktivno varnost. V sodobnih avtomobilih, še posebej v passatu, me navdušijo res dobre prilagodljive luči. Tudi drugi asistenčni sistemi so koristni, a imajo kake posebnosti. V občasno stoječem prometu na delovišču avtoceste so se po kakih 10 minutah prižgala obvestila, da nekaj teh asistenc ne deluje, kar je trajalo še po tem, ko je promet stekel, šele ko je bil avtomobil dlje časa ugasnjen in znova zagnan, so se spet aktivirale.