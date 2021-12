Dober spanec in polna baterija

Toda ... je »navadno« parkirišče danes še dovolj, da boste v vlogi gosta zadovoljni? In ali boste na drugi strani v vlogi ponudnika namestitev še lahko pritegnili obiskovalce? Jutri – če že ne danes – bo pogoj za popolno zadovoljstvo še en: polnilnica za električni avto.

Vožnja z električnim avtomobilom je drugačna. Ne le tišja, privlačnejša, prijaznejša okolju, ampak tudi drugačna po načrtovanju poti. Električna baterija ima svoje omejitve – in ne glede na to, ali električno vozilo zmore brez polnjenja premagati 300, 400 ali pa 500 kilometrov, ga je treba nato napolniti.

Pandemija zadnjih let je turizem postavila na glavo. Še nekaj časa bomo potovali večinoma z avtomobili. Med temi pa bo vse več električnih in te bo treba polniti čim bolj udobno.

Med službenimi potmi ali počitnicami je zato polnjenje čez noč na polnilnici v objektu, v katerem gost prebiva, idealna rešitev. Dileme, ali je to zanj pomembna prednost, ni. Seveda bo gost raje rezerviral prostor v hotelu, v katerem se bo baterija med njegovim spanjem napolnila in bo naslednje jutro na cesto spet zapeljal s »100 %« na informacijskem zaslonu svojega vozila, kot pa pri konkurenci, ki mu tega ne omogoča. Večerno iskanje polnilnice in puščanje vozila na ulici v neznanem kraju pač nista prav visoko na lestvici želja.

»Polnjenje je samoumevno«

Pravijo, da je včasih dovolj, če danes pogledamo čez mejo in vidimo, kaj prihaja k nam jutri. Signal, da je električnih vozil vedno več in da bo ponudba za njihove lastnike vse pomembnejša, je zelo jasen. O izkušnjah s tujimi gosti govori Grega Jamnik, generalni direktor Best Western Hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije.

»Ne samo da povprašujejo, ali imamo to možnost. Gostje preprosto pridejo z električnim avtomobilom, nam predajo ključe in pričakujejo, da jih bo zjutraj pričakal avtomobil s polno baterijo. Sploh ne vprašajo, ker je zanje samoumevno, da imamo to možnost. In vso pravico imajo to pričakovati. Postavite se v vlogo gosta. Če pride z električnim avtomobilom iz Münchna, ima prazno baterijo. Dejstvo je, da jo mora napolniti. Lahko sedi na bencinski postaji, pije dolge kave in čaka. A če gre naslednje jutro na pot, mora biti spočit in potrebuje polno baterijo. Nikakor si ne želi, da bi zjutraj moral razmišljati, kje jo bo napolnil. Veste, hotelirji stremimo k stoodstotnemu zadovoljstvu gosta. Ko ta pri nas prenoči, ko nam zaupa intimo svojega spanja, prehranjevanja in umivanja, se moramo potruditi, da iz našega hotela odide tako zadovoljen, da se bo še vrnil. Če se usede v avtomobil in njegova baterija ni polna, bo ta slab občutek brez dvoma povezal s hotelom,« Jamnik zelo jasno predstavi želje gostov.

Stroški? Nižji od koristi.

FOTO: Porsche Slovenija

Hotelir, ki bo gostom zagotovil polnjenje, bo ne glede na število in pogostost polnjenj vsekakor precej bolj povečal prihodke kot odhodke, povezane s stroškom električne energije, namenjene polnjenju električnih avtomobilov. Naložba se vsekakor povrne, tudi zato, ker hotel ali drug ponudnik namestitev s polnilnico za električna vozila pridobi svojevrstno oznako kakovosti, ki ga loči od drugih ponudnikov prenočitvenih storitev.

Gost je zaradi te storitve v ponudbi pripravljen tudi prilagoditi pot ali izbrati drugo končno destinacijo. Pripravljen je odšteti tudi več za prenočitev, saj se lahko z električno energijo oskrbi po nižji ceni kot na javno dostopnih polnilnicah, morda celo brezplačno, če mu to ponudijo v hotelu.

Hitro, strokovno, celovito Ponujate namestitve in bi radi ponudili gostom tudi elektriko? S ponudnikom celotne e-mobilnosti MOON lahko svetovanje, odločitev za primerno inštalacijo, namestitev in zagon polnilnice tudi v Sloveniji uredite na enem mestu. Če pa ste gost, ki si želi dodatno ponudbo za svoje vozilo, boste koristne informacije prav tako našli TUKAJ.

