Družinski citroën lahko vozi na elektriko ali dizel

Berlingo ima na slovenskem trgu posebno mesto, saj je zadnja leta predstavljal četrtino vseh pri nas prodanih citroënov. Tretjo generacijo so predstavili leta 2018 in prav na njej so zasnovali tudi električno izdajo ë-berlingo. Električni berlingo je od letos edini berlingo, ki je homologiran kot osebno vozilo, kar je posledica Stellantisove odločitve, da opusti termične motorje. Slovenski uvoznik je za vse ljubitelje berlingov, katerih življenjski slog še ni uglašen z električnimi vozili, našel kompromisno rešitev v berlingu N1, ki je sicer homologiran kot tovorno vozilo, a se na zunaj ne razlikuje od osebne različice.

Znotraj le ni vse enako. Berlingo N1 ima fiksno pregrado, ki ločuje prtljažni prostor od potniškega. Zaradi nje je prtljažni prostor dolg le meter, a obenem lahko prtljago (1335 litrov) vanj varno naložimo čisto do stropa. Še vedno pa so sedeži v drugi vrsti posamično zložljivi, prav tako sovoznikov sedež. Našteto omogoča nekaj več prilagodljivosti. Ker je berlingo N1 tovorno vozilo, je opremljen z gasilnim aparatom in piskačem, ki se aktivira ob vklopu vzvratne prestave. Prav tako bomo morali z njim vsako leto na tehnični pregled.

Dizelski berlingo v izvedbi N1 ima vselej železno pregradno mrežo FOTO: Žiga Intihar

Pod motornim pokrovom je že znani 1,5-litrski dizelski motor, ki je na voljo v dveh močeh, 100- in 130-konjski, pri čemer imajo kupci močnejšega na izbiro ročni šeststopenjski ali samodejni osemstopenjski menjalnik. Vstopni model dizelskega berlinga N1 stane od 20.530 evrov naprej.

100 % električni

Vse prednosti osebnega berlinga, med njimi so prostorna notranjost, trije posamični zadnji sedeži, večfunkcijska streha, dvižno zadnje steklo in dve medosni razdalji – M in XL, pa so zdaj na voljo v električnem ë-berlingu. Dolga različica XL lahko prepelje tudi sedem potnikov. Električni berlingo uporablja že znani Stellantisov električni pogonski sklop, sestavljen iz litij-ionskega pogonskega akumulatorja s 50 kWh, ki po WLTP zadošča za 280 kilometrov dosega, in elektromotorja, ki razvije največjo moč 100 kW in največji navor 260 Nm. Največja hitrost je omejena na 150 km/h.

Koliko ljudi bo prepričal ta velikoprostorec v dragi izvedbi na elektriko? FOTO: Žiga Intihar

Proizvajalec za pogonski akumulator daje osem let garancije oziroma za 160.000 prevoženih kilometrov. Omenimo še, da avtomobil omogoča polnjenje na hitrih javnih polnilnicah do moči 100 kW, pri čemer pogonski akumulator do 80 odstotkov zmogljivosti napolnimo v pol ure. Pa še to: na seznamu serijske opreme je le kabel za polnjenje na gospodinjski 220-voltni vtičnici, za tistega za javno polnilnico bo treba dodatno seči v žep.

Vstop v svet elektrike seveda ni poceni z vidika družinskega proračuna večine slovenskih družin. Cena električnega berlinga se namreč začne pri 31.500 evrih, pri čemer pa še ni upoštevana subvencija Eko sklada in 1000 evrov popusta, ki ga v obliki bona za popust ali brezplačno domačo polnilno postajo ponuja slovenski uvoznik.