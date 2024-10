Eleganca, zmogljivost in tehnologija za sodobno voznico

Prefinjen, a hkrati samozavesten videz Peugeota 2008 bo zagotovo očaral sodobno voznico, ki išče funkcionalno, stilsko dovršeno in tehnološko napredno vozilo. Urbani levček je zasnovan tako, da se odlično znajde v urbanem okolju, a se enako dobro počuti tudi na podeželskih cestah ali dolgih potovanjih – ne glede na to, ali je za volanom ona ali on..

POSEBNA PONUDBA Peugeot 2008 ponuja bogato serijsko opremo, ki ima v posebni ponudbi tudi brezplačno navigacijsko napravo in kamero za vzvratno vožnjo. Da bodo začetni in vsi naslednji kilometri še bolj prijetni, pri nakupu Peugeota 2008 ponujamo bonus Peugeot financiranje v višini 1000 evrov in kasko zavarovanje za le en evro in 5 let jamstva. Preverite ponudbo in se odpravite novim doživetjem naproti.

Ženska perspektiva: privlačnost, lahkotnost upravljanja in varnost

Zasnovan z mislijo na detajle Peugeot 2008 navdušuje z izjemno obliko, ki združuje eleganco z robustnostjo. Njegova višja oddaljenost od tal, dinamične linije in oblikovni poudarki, kot so značilna LED-svetila, ki simbolizirajo levje kremplje, in športna silhueta, ustvarjajo vtis avtomobila, ki je hkrati trendovski in praktičen. Za voznico, ki je vsakodnevno v mestnem prometu, bo lahkotnost upravljanja Peugeota 2008 velik plus – kompaktne dimenzije omogočajo enostavno parkiranje, hkrati pa avto ponuja dovolj prostora in udobja tudi za daljše vožnje.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Skrb za varnost je prav tako v ospredju. Napredni varnostni sistemi, kot so samodejno zaviranje v sili, sistem za nadzor mrtvih kotov, aktivno opozorilo na zapuščanje voznega pasu in prepoznavanje prometnih znakov, zagotavljajo varno vožnjo v vseh razmerah. Ti sistemi omogočajo samozavestno in sproščeno vožnjo, še posebej v mestnem okolju, kjer se prometne razmere pogosto spreminjajo.

Revolucionarna izkušnja za voznico

Ena izmed glavnih značilnosti, ki Peugeot 2008 ločuje od konkurence, je inovativni Peugeot i-Cockpit, s katerim je bila leta 2012 kot prva serijsko opremljena generacija Peugeota 208. Ta intuitivni vozniški prostor je oblikovan tako, da poveča vozničino udobje in povezanost z avtomobilom. Kompakten volan, nad katerim je dvignjeni zaslon z vsemi pomembnimi informacijami, omogoča boljši pregled nad cesto, zmanjšuje potrebo po umikanju pogleda z vožnje in tako prispeva k večji varnosti.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

i-Cockpit je zasnovan z mislijo na intuitivno upravljanje – odličen digitalni zaslon, hitri dostop do vseh ključnih funkcij ter ergonomsko nameščeni gumbi na dotik vozniku omogočajo, da se osredotoči na vožnjo. Uporabniki lahko uživajo tudi v naprednem 3D-prikazu na digitalnem zaslonu, ki dodatno prispeva k občutku sodobnosti in tehnološke dovršenosti vozila.

PUSTITE SE ZAPELJATI Novi Peugeot 2008 je dinamičen SUV, ki združuje sodoben dizajn, napredno tehnologijo in izjemno udobje. Ne glede na to, ali iščete mestno agilnost ali pustolovščine na daljših poteh, bo Peugeot 2008 s svojo zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo izpolnil vaša pričakovanja. Prijavite se na testno vožnjo še danes in spoznajte, zakaj je Peugeot 2008 pravi partner za službo in prosti čas. Prepustite se užitku v prostorni in prefinjeni notranjosti, medtem ko vas bo edinstven Peugeot i-Cockpit popeljal v svet inovativne vožnje. PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Učinkovitost brez kompromisov

Peugeot 2008 se ponaša z napredno tehnologijo blago hibridnega pogona MHEV (mild-hybrid), ki je namenjena zagotavljanju večje učinkovitosti in manjših emisij brez zmanjšanja voznih zmogljivosti. Takšen pogon je odlična alternativa tako dizelskemu pogonu kot zmogljivim bencinskim motorjem z veliko navora.

Peugeotovi inženirji so si pri razvoju 2008 HIBRID zadali cilj, da bi z uporabo klasičnega, manjšega 1,2-litrskega motorja z notranjim zgorevanjem PureTech 136 KM (100 kW), ki je varčnejši z gorivom in bolj ekološki, tehnološko dovršenega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama in vgrajenim elektromotorjem ter majhno baterijo zagotovili nekaj podobnega porabi dizelskega motorja, a z manj škodljivih izpustov in hrupa.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Rešitev so našli v shranjevanju energije v kompaktni 48-voltni litij-ionski bateriji, ki je nameščena tako, da ne zmanjšuje prostora v kabini ali prtljažniku. Pri Peugeotu so ob tem do podrobnosti dodelali programsko opremo, ki brezhibno usklajuje delovanje vseh komponent pogona. Majhna baterija v teoriji pri počasnem premikanju pred in med semaforji, v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko je veliko zaviranja in speljevanja, omogoča, da 2008 HIBRID tudi do 50 odstotkov časa deluje izključno na električni pogon. Na avtocesti in med podeželsko vožnjo pa sta njegovi odliki izjemna uglajenost in majhna poraba goriva na ravni dizelskih vozil.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Raznolike opremske različice in pogoni

Za še večjo prilagodljivost so pri Peugeotu 2008 na voljo različni paketi opreme: Active, Allure in GT. Vsaka od različic prinaša različno stopnjo udobja, tehnoloških dodatkov in oblikovnih detajlov, s katerimi se avtomobil lahko popolnoma prilagodi potrebam voznika.

Barva avtomobila je še en kamenček v mozaiku personalizacije avtomobila in pri Peugeotu 2008 imajo kupci na voljo pestro paleto zunanjih barv. Izbirate lahko med klasično belo Okenite, elegantno črno Perla Nera, prefinjeno sivo Artense, pa tudi modro Vertigo in rdečo Eliksir, ki še posebej poudarita dinamičnost vozila.

Pri pogonskih možnostih Peugeot 2008 ponuja veliko izbire, saj je na voljo s klasičnim bencinskim motorjem, blago hibridnim pogonom in kot čisto električni e-2008. To pomeni, da bo zagotovo vsakdo našel sebi primerni pogon.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o..