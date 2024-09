Levček za urbano džunglo

Peugeot 2008 je tipični predstavnik segmenta kompaktnih mestnih terencev, nad katerim se še posebej navdušujejo voznice, ki bodo s takšnim sopotnikom z lahkoto manevrirale med različnimi poslovnimi sestanki in drugimi vsakodnevnimi opravili. Zunanjost in notranjost modela 2008 so nedavno prenovili. Odslej je avtomobil opremljen z novima prednjima žarometoma Full LED z dolgimi svetlobnimi vodniki v obliki treh levjih krempljev in tremi zadnjimi LED-lučmi, ki prav tako spominjajo na levje kremplje. Prenovljene oblikovno prepoznavne luči in hkrati tudi prenovljena okrasna maska zagotavljajo vozilu eleganco, vzdržljivost in individualnost. Zanimalo nas je, kako se novinec izkaže na cesti in v praksi, zato smo na preizkus zapeljali izvedenko z novim blagohibridnim pogonskim sklopom in opremo allure, ki sodi v zlato sredino.

Sodobno oblikovana notranjost

V notranjosti nas pričaka za Peugeot značilni voznikov delovni kotiček, ki mu pravijo i-cockpit. Njegova posebnost je majhen in prisekan volanski obroč ter nad njim postavljena digitalna instrumentna plošča, ki je zamenjala klasične mehanske merilnike. Peugeotovi inženirji pravijo, da takšna ureditev kokpita omogoča, da je pogled stalno usmerjen na cesto. Vsebino zaslona pred voznikom lahko izbiramo med nekaj različnimi prednastavljenimi prikazi.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Peugeot 2008 Allure 1.2 hibrid PureTech 136 e-DCT6 Zastopnik: P Automobiles, d. o. o. Cena: 28.100 evrov Euro NCAP: ***** Izpust CO 2 (WLTP): 111–113 g/km

Zelo praktična rešitev, s katero je bil (za doplačilo) opremljen testni peugeot, je gotovo pametni ključ, ki ne omogoča le zagona vozila z gumbom, ampak tudi prostoročno odklepanje in zaklepanje avtomobila. Iskanja avtomobilskih ključev po pregovorno polnih ženskih torbicah je s to rešitvijo konec, saj zadošča že, da imamo ključ pri sebi, pa četudi zakopanega neznano kje v torbici.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Brezžična povezljivost

Osrednji del armaturne plošče krasi 10-palčni sredinski zaslon infozabavne naprave, pri kateri programska oprema najnovejše različice omogoča tudi prilagajanje vsebine zaslona. Pod zaslonom so ohranjene t. i. klavirske tipke za nekatere najpogosteje uporabljene funkcije. Dodajmo, da infozabavna naprava po novem omogoča tudi brezžično zrcaljenje pametnih naprav prek protokola Apple CarPlay in Android Auto. Tako bo tudi notranjost avtomobila bolj pospravljena in lična, saj je ne bodo kazili razni kabli. Brezžično je tudi polnjenje pametnega telefona po Qi standardu v za to predvidenem predalčku.

Voznice in vozniki bodo nadvse cenili tudi parkirna tipala in kamere, ki omogočajo enostavno in brezskrbno parkiranje avtomobila, saj imamo dogajanje v neposredni bližini vozila vedno pod nadzorom.

Prostorni prtljažnik

Peugeot 2008 je kljub kompaktnim meram zelo prostoren, tudi na zadnji klopi. Prostora bo več kot dovolj tudi, če se bomo z najboljšimi prijateljicami podali na nakupovalni izlet v bližnjo tujino. Pa brez skrbi, prostora za nakupovalne vrečke bo več kot dovolj, saj je v osnovi na voljo kar 434 litrov prtljažnega prostora; če zložimo zadnjo klop, pa dobimo 1467 litrov prostora, če natovorimo do strehe.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Učinkovit pogon

Glavna posebnost testnega vozila je brez dvoma blagohibridni 48-voltni pogonski sklop, ki je sestavljen iz turbobencinskega 1,2-litrskega motorja in elektrificiranega 6-stopenjskega menjalnika e-DCS6 z dvojno sklopko, v katerega je vgrajen električni motor. Po zaslugi pogonskega akumulatorja, ki se polni med vožnjo, ta tehnologija zagotavlja dodaten navor pri nizkih vrtljajih in nižjo porabo goriva – vsaj takšne so tovarniške obljube. Menjalnik, ki ima komercialno oznako e-DCT, upravljamo s pomočjo že poznanega izbirnega stikala na sredinski konzoli. Pogonski sistem razvije največjo moč 100 kW oziroma 136 konjev, kar je več kot dovolj tudi za dinamično vožnjo po avtocestah.

Peugeot 2008 FOTO: Blaž Kondža

Čeprav imamo opraviti z blagim hibridom, je bila izkušnja za volanom na trenutke celo hibridna. Namreč v hipu, ko dvignemo stopalo s stopalke za plin, začne peugeot izdatno rekuperirati energijo in posledično zmanjševati hitrost. Vpliva na stopnjo rekuperacije nimamo in je odvisna predvsem od napolnjenosti malega pogonskega akumulatorja. Elektrika pomaga predvsem pri speljevanju in v mestni vožnji, ko se pod določenimi pogoji ugasne bencinski motor. Zunaj mesta in na avtocesti so vse niti spet v rokah bencinskega agregata. Povprečna poraba na preizkusu se je sukala okoli 6,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je dober rezultat.