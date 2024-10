Zame je definicija uspeha to, da si srečen in zadovoljen

V Slovenijo je pripeljala več projektov, najbolj sta ji pri srcu projekt digitalne zbirke Zgodbe iz Slovenije s poudarkom na slovenski kulturni dediščini, ki je nastal pod okriljem neprofitne platforme Google Arts & Culture, ter projekt Doodle, posvečen posameznikom, ki so pustili pečat na različnih področjih. To nam je v intervjuju povedala Metka Svetlin, vodja marketinga v Google Adriaticu. V ameriškem podjetju je zaposlena od leta 2011, v začetku septembra je bila izvoljena tudi za članico sveta guvernerjev AmCham Slovenija, ki to poslovno skupnost vodi med rednimi letnimi skupščinami.

Nedavno ste bili izvoljeni za članico sveta guvernerjev AmCham Slovenija. Kaj vam to pomeni?

AmCham Slovenija si prizadeva soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje pri nas, pri čemer vemo, da je za družbene spremembe potreben dialog različnih deležnikov. Zato sem počaščena, da sem bila izvoljena za članico sveta guvernerjev, saj bom tako lahko zraven, ko se bodo sprejemale pomembne odločitve in bom lahko delila svoj pogled. Ob tem bom lahko sodelovala z različnimi ljudmi iz različnih panog pri projektih, ki bodo v doprinos Sloveniji. In tudi kot predstavnica ameriškega podjetja Google si želim, da bi lahko tako čim več naredili v in za Slovenijo.

V katerih iniciativah AmCham Slovenija si želite sodelovati?

Številnim je bila najbližja iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem!, kar kaže ne samo na njeno prepoznavnost, ampak tudi na pomembnost izobraževanja in širših pogledov, ko si želimo določenih sprememb. Izobraževanje je pomembna popotnica otrokom, ki se bodo nekoč podali v svet posla. Za dobro izobraževanje potrebuješ dobre izvajalce, dobre voditelje – to pa so učitelji. Zanimivo je bilo spoznanje, kako veliko učiteljev se ne zaveda, da so na voditeljskem položaju svojih razredov in tega, kar učijo.

Ta iniciativa se mi zdi toliko bolj pomembna, ker učitelje opolnomoči in jim da veljavo, ki so jo izgubili – ta ni nujno povezana samo s plačo, ampak tudi z njihovim položajem. Ta iniciativa izpostavlja zgodbe o uspehu in predstavlja vodenje z zgledom tudi drugim. Želimo si, da te zgodbe ne bi ostale le v medijih, ampak da bi jih tudi sistem prepoznal in nagradil ter s tem opolnomočil tudi druge. Želim si, da bi se ta iniciativa uveljavila.

Katere so za vas ključne stvari pri poslu, da se doseže zastavljeni cilj?

Najprej je treba postaviti temelje, to je dobro ekipo. Zatem je treba sestaviti načrt in pogoje, na podlagi katerih bo cilj lahko dosežen. Pomembno je še, da je vsak član ekipe seznanjen s cilji, kam gremo, in nalogami ter kaj je pri tem definicija uspeha, kako ga bomo merili. Seveda brez sodelovanja med člani ekipe ne gre, zato je treba najti sinergije in tudi tako ohranjati motivacijo ljudi.

Metka Svetlin: Iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem! izpostavlja zgodbe o uspehu in predstavlja vodenje z zgledom tudi ostalim. FOTO: The Masons

Kot rečeno, si je pomembno postaviti cilj, vendar to ne pomeni, da ga nikoli ne spremeniš, saj je treba na podlagi vmesnih analiz po potrebi prilagajati cilje, včasih je treba kakšno stvar tudi opustiti. Moramo tudi znati ovrednotiti doseženo, kaj ti pomeni uspeh in zakaj nekaj delaš. Vendar, če je cilj presplošno postavljen, ga je težko doseči, zato je pomembno, kako si postaviš cilj in da se držiš fokusa, prioritet, s katerimi boš ta cilj lahko dosegel.

Če greš v projekt brez načrta, boš le jadral in te bo neslo naokoli, če pa imaš načrt, imaš tudi začrtano smer in cilj, ki si ga prizadevaš doseči in ga lahko tudi spreminjaš. Naš cilj je lahko Triglav, poti nanj pa so različne, izbrano pot se lahko spremeni, prilagodi razmeram, zmožnostim. Včasih tudi ugotoviš, da je treba spremeniti vrh. Prav prilagajanje hitrim in pogostim spremembam je v današnjem poslovnem svetu ključno.

S kakšnimi izzivi se srečujete kot poslovna ženska?

Moje delo mi omogoča doseganje ravnotežja med poslovnim in zasebnim življenjem, želela pa bi si, da bi bilo to ravnotežje še lažje doseči. Sicer pa imaš v različnih življenjskih obdobjih različne izzive, saj z leti dobiš nove vloge, zato se ti spreminja fokus, ki je potreben za poslovni uspeh. Družina in prijatelji me pri tem podpirajo, pa tudi Googlova delovna kultura spodbuja različne iniciative, ki pomagajo zaposlenim pri vzpostavitvi ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem.

Če gledam z globalnega vidika, imamo v Sloveniji dober podporni sistem, kot na primer enoletni porodniški dopust, krajši delavnik in podobno, kar v svetu ni samoumevno, vendar moramo znati to tudi ovrednotiti.

Družbe ne moreš spreminjati neposredno, lahko spremeniš samo sebe. To pomeni, da vsem ne boš nikoli ugodil, ko boš pa sam sinhroniziran s tem, kar si, torej avtentičen, te bodo drugi sprejeli, pogosto tudi tisti, ki se mogoče ne strinjajo s tabo, saj različna mnenja bogatijo.

Kaj vse odlikuje uspešne ženske?

Zame je definicija uspeha to, da je nekdo srečen in zadovoljen. Sama sem že pred časom prenehala meriti uspeh po družbeno sprejemljivih kazalnikih.

Zame je uspešna ženska tista, ki je zadovoljna sama s seboj, je samozavestna, odločna in inovativna, ampak inovativna v smislu, da si upa biti drugačna, avtentična, zaradi česar je potem tudi srečna. Uspešne ženske so zame tudi tiste, ki si v bolj moškem svetu dovolijo biti ženstvene in zaradi tega uspejo ter so s tem zgled drugim. Sama se z uspešno žensko, ki z delovanjem zelo spominja na moškega, žal težko poistovetim

Ste bili kdaj pri poslu v dilemi, za katero mislite, da je moški na vašem mestu ne bi imel?

Po moji oceni je še vedno močno prisoten generacijski spomin in vzgoja deklic z zaželeno žensko skromnostjo in dvomom vase. Za dileme, ki sem jih tudi sama opažala, smo nezavedno v veliki meri 'krive'' kar ženske same, saj se glede na različne raziskave zaradi dvomov vase ženske na službene pozicije prijavijo takrat, ko ustrezajo 100- ali 110-odstotno, moški pa, ko ustrezajo že v manjšem dobršnem delu. Velikokrat sem bila povabljena k sodelovanju na okrogli mizi ali projektih in sem pomislila, ali sploh imam čas še za to. Pri moških kolegih vidim, da večinoma ne potrebujejo spodbude.

Z različnostjo v delovnih skupinah imaš dokazano boljše rezultate za družbo nasploh in podjetje, saj različnost bogati, pravi Metka Svetlin. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ženske imamo premalo zaupanja vase. Če ponazorim: ženske čakamo, da nam bo pri mizi ponujen stol, ali pa čakamo, da bo prost, ampak včasih moramo stol same prinesti k mizi. Ne drži namreč, da bodo drugi opazili naše uspehe, če jih sami ne bomo izpostavili na podlagi dejstev. Vedno se je treba postaviti v čevlje vodje, ki ima na primer petdeset ljudi pod sabo, zato ne moremo samo čakati, da nas opazi v množici, ampak moramo tudi nekaj narediti. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da mu predstavimo svoje dosežke. Vedno je treba dostavljati rezultate, tudi če jih vodja ne bo opazil, boš vsaj vedel, da si naredil vse, kar si lahko. Ne gre za hvalisanje, ampak, ponavljam, dosežki sami po sebi ne zagotavljajo uspeha.

V Googlu mi je bila blizu pobuda #IamRemarkable za opolnomočenje žensk in drugih premalo zastopanih skupin, da ponosno predstavijo svoje dosežke na delovnem mestu in zunaj tega. Pomembno je prizadevanje za vključenost, premagovanje razlik in spoštovanje raznolikosti. Tudi rezultati so boljši tam, kjer je večja stopnja raznolikosti in vključenosti – od starosti, spola, rase, vere –, kažejo raziskave.

Kaj po vaši oceni lahko prinaša podjetjem in zaposlenim ženski in kaj moški princip vodenja?

Pri vodenju je pomembno ravnovesje, tako kot pri vsaki stvari. Posplošeno rečeno sta tekmovalnost in konkurenčnost moški princip, sodelovanje in povezovanje pa ženski princip vodenja. Vendar tu govorimo o izvajanju teh principov ne glede na spol. Najboljša je kombinacija prave mere iz vsakega izmed omenjenih principov vodenja.

Menim, da je moški princip predvsem bolj uveljavljen kot več vreden zato, ker so vsi kazalniki pripravljeni na moški princip, ženski princip pa je težje ovrednotiti. Če bi to ovrednotili s številkami, bi te bile dolgoročno zelo primerljive. V Googlu opažam, da veliko vodij daje prednost ženskemu konceptu vodenja.

Izobraževanje je pomembna popotnica otrokom, ki se bodo nekoč podali v svet posla. Za dobro izobraževanje potrebuješ dobre voditelje – to pa so učitelji.

V tujini je veliko več izobraževanj in zavedanja o tem – v Googlu to ponazarja kratica DEI (Diversity, Equality, Inclusion), in to že zadnjih deset let. Pri tem ne gre samo za enakovredno zastopanost po spolu, ampak za vse manj zastopane skupine. Za vsako skupino, ki je drugačna od večine, se daje velik poudarek na izobraževanju, kako se počutijo v podjetju. To ima dober učinek, saj imaš z različnostjo v delovnih skupinah dokazano boljše rezultate za družbo nasploh in podjetje, saj različnost bogati.

V Googlu se redno udeležujemo izobraževanj, pri opisu svojih ciljev pa moramo navajati, kako DEI uporabljamo v svojih kampanjah ali projektih. Treba je ozavestiti, da boš imel z uravnoteženim timom boljše rezultate.

V Sloveniji si želim tudi prek AmChama prinesti zavedanje o pomembnosti vključenosti, o različnosti in enakosti, zato ker je to win-win situacija.

Na katere projekte v Googlu ste najbolj ponosni?

Ponosna sem na vse projekte, ki so potekali v Sloveniji. Google od leta 2016 strateško pomaga malim in srednje velikim podjetjem ter strokovnjakom pri pridobivanju in nadgrajevanju digitalnih veščin v Sloveniji, od leta 2021 tudi s pobudo Grow Slovenia with Google. V užitek mi je bilo v Sloveniji dvigati raven digitalnih veščin prek različnih projektov.

Če bi morala izpostaviti enega, bi bil to projekt digitalne zbirke Zgodbe iz Slovenije s poudarkom na slovenski kulturni dediščini, ki je nastal pod okriljem neprofitne platforme Google Arts & Culture.

Drugi je priložnostni logotip, tako imenovani Doodle, posvečen bolj ali manj znanim posameznikom, ki so pustili pečat na različnih področjih tako lokalno kot globalno. Praznovali smo okrogle obletnice njihovega rojstva. V prvem letu smo morali imeti razmerje spolne raznolikosti 70 proti 30, zatem 60 proti 40, nato pa je bil cilj že 50 proti 50 in s tem je to postalo standard.