Električni avto in poslovni najem

BMW i3 Petrol Edition, trajnostni zagon za vaš posel

Pri izbiri naslednjega službenega avtomobila razmislite tudi o takšnem na elektriko, ki bi ga po vrhu vsega najeli in si tako prihranili dodatne skrbi.Če je še pred nekaj leti veljalo, da so električni avtomobili dragi, njihova uporaba pa morda nekoliko omejena, pa sta oba stereotipa do danes že postala povsem neutemeljena. Ponudba e-vozil je na trgu vse večja, razvoj električnih avtomobilov in predvsem pogonskih sklopov pa hitrejši.Zakaj ne bi torej na prihodnost pripravili tudi voznega parka v vašem podjetju? Še posebej ker vam službenega vozila, čeprav ga potrebujete, ni nujno in vedno treba kupiti. Ena izmed vsaj v tujini – čedalje bolj pa tudi pri nas – priljubljenih izbir je namreč poslovni najem vozila.Da, tudi električnega.Storitev najema električnih vozil podjetjemkjer že dolgo, saj je ena izmed najbolj smiselnih alternativ nakupu lastnih službenih avtomobilov, še posebej z vidika stroškov.V t. i. vozilo kot storitev so pri Petrolu namreč že všteti stroški vzdrževanja vozila, kot so servisi, menjave pnevmatik, pa tudi kasko zavarovanje, ki letno lahko prav hitro preseže 1000 evrov, ne glede na vrsto in znamko avtomobila. Poskrbijo še za registracijo in menjave pnevmatik, lahko pa tudi za vinjeto. In ko se poslovni najem konča, je uporabnik prost vseh obveznosti in bremen, tudi prodaje avta ali odjave vozila iz prometa.In najboljši del? Petrolovo vozilo kot storitev je sodoben model, ki podjetjem omogoča, da svoj vozni park z e-vozili posodobijo brez visokih investicij. Edini strošek je mesečna najemnina e-vozila, ki pa že vključuje postavke, povezane z njegovo uporabo. Tudi podporo uporabnikom in asistenco z nadomestnim vozilom!V Petrolu do zagona za trajnostno in stroškovno učinkovito mobilnost pomagajo partnerjem povsod v regiji. Eno v vrsti podjetij, ki so podjetje izbrala na poti do trajnostnega razvoja in čiste prihodnosti s čim manjšo količino izpustov CO2, je, kjer so se odločili tako za najem štirih električnih avtomobilov kakor tudi za namestitev električnih polnilnic na svojih lokacijah.Da pa bi v Petrolu do na prihodnost pripravljene mobilnosti pomagali tudi drugim podjetjem, so za vas pripravili, v kateri lahko vozni park nadgradite z električnim avtomobilom BMW i3 Petrol Edition. Gre za prvi velikoserijski avtomobil s karoserijo iz ogljikovih vlaken, ki je od prvega do zadnjega koraka izdelan z mislijo na okolje. Vaš je lahko že za 549 evrov na mesec, kar pomeni, da boste lahko že takoj uživali v pravih športnih zmogljivostih vašega novega BMW i3.Zato brž za volan, za vse drugo pa poskrbijo v Petrolu, še dodajajo v podjetju.