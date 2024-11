Električni model za družinske potrebe

Prodaja električnih avtomobilov je zastala, kar skušajo proizvajalci rešiti s ponujanjem bolj dostopnih vozil. Eden takšnih je kia EV3, družinski športni terenec, ki bi lahko bistveno premešal karte na trgu. Adutov ima dovolj; ceno, prostornost in doseg električne baterije.

Da pri Kii znajo narediti dober električni avtomobil, je jasno. V zadnjih letih so na ceste poslali modela EV6 in EV9, s katerima Kia potrjuje svojo kvaliteto, toda oba spadata v višji cenovni razred, ki ni dostopen množicam – kar je ena večjih težav v celotni ponudbi električnih avtomobilov vseh znamk.

Množično potrošnjo bo treba graditi na cenejših modelih, in Kia je pripravila odgovor. Model EV3 so pokazali že pred časom, in kdor ga je videl od blizu, je potrdil, da gre za všečen avtomobil, zdaj pa smo imeli priložnost, da smo na Portugalskem opravili še prve kilometre.

EV3 v dolžino meri 4,3 metra in je z 1,8 metra tudi precej širok avtomobil. V njem lahko sedijo štirje odrasli potniki, pri čemer imajo dovolj prostora za glavo in noge. Zadaj udobno sedijo tudi trije otroci, a vseeno je najbolj primeren za družino z dvema otrokoma.

V dolžino meri 4,3 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

V prtljažniku je prostora za 460 litrov, ob podrti zadnji klopi za 1250 litrov, kar je več, kot ponujajo tekmeci v istem velikostnem razredu. Prtljažnik ima tudi prilagodljivo dno, kar dodatno pripomore k praktičnosti, enako kot številna odlagalna mesta v potniški kabini. V veliko pomoč je še prednji 20-litrski »tovorni« prostor, namenjen shranjevanju električnih kablov.

Pri zunanji in notranji podobi so ubrali samosvoj pristop. Prevladujejo kvadraste podobe in okrasni elementi, ki delujejo malce futuristično, kar pa ni nujno, da se bo z leti dobro postaralo, saj se trendi na trgu hitro menjajo.

V notranjosti so trije zasloni združeni v eno stekleno ploščo, ki poteka od leve strani volana do sredine armaturne plošče. Skrajno desno je zaslon, občutljiv na dotik, a del zaslona prekriva volan, zato je možno tisti del s posebnim ukazom razširiti. Čeprav je to avtomobil s pridihom prihodnosti, so obdržali kar nekaj fizičnih stikal, kar uporabniško izkušnjo samo izboljša.

Trije zasloni so povezani v enotno stekleno površino. FOTO: Aljaž Vrabec

Posebnost je mizica, ki jo izvlečete iz sredinske konzole oziroma naslonjala za roko. V poštev pride predvsem med polnjenjem baterije, saj lahko nanjo odložite hrano ali prenosni računalnik, a potem se morate nagniti na bok, kar za uporabo tipkovnice ni ravno priročno. Koristna je sicer možnost, da lahko z enim gibom poležete prednja sedeža in polnjenje baterije unovčite za krajši počitek.

Električni motor so za EV3 razvili povsem na novo. Ima 204 konjske moči (150 kW), pogon na prednji kolesi, kupec pa izbira med dvema baterijama. Manjša ima zmogljivost 58,3 in večja 81,4 kWh.

Prtljažnik je s 460 litri med največjimi v razredu. FOTO: Aljaž Vrabec

Večja baterija se najhitreje polni s 128 kW (manjša s 107 kW), kar ni posebej hitro, vendar pri Kii trdijo, da so izboljšali učinkovitost polnjenja, zato se baterija od 10 do 80 odstotkov napolni v 31 minutah. Toda kako je v resnici, še ne vemo, za to potrebujemo daljši test.

Enako velja za podatke o porabi in dosegu. Na predstavitvi so dejali, da manjša baterija omogoča 436 kilometrov dosega in večja 605 kilometrov. Na prvih testnih vožnjah smo porabo spustili vse tja do 15 kWh na sto prevoženih kilometrov in na avtocesti okoli 19 kWh, a je tudi res, da je na Portugalskem avtocestna omejitev 120 kilometrov na uro, ceste so večinoma ravninske, predvsem pa so tam ugodnejše temperature, vsaj za delovanje električnih avtomobilov. Ob zimski vožnji pri 130 kilometrih na uro na slovenskih avtocestah zato pričakujemo večjo porabo.

Še več prtljage lahko spravite na streho. FOTO: Aljaž Vrabec

Kia EV3 zmore 150 kW moči, pogon je na prednji kolesi.

Spredaj je posebnost izvlečna mizica med sedežema.

Evropska cena se bo začela pri 36.000 evrih, brez vštete subvencije.

Po uporabnosti je EV3 tipičen družinski avtomobil, zato ni namenjen divjanju, temveč umirjeni vožnji. Pohvalimo lahko še zvočno izolacijo in delovanje prostoročnega telefoniranja, pri Kii pa obljubljajo tudi ugodno ceno. Za zdaj pravijo, da bo evropska cena z manjšo baterijo okoli 36.000 evrov (med različnimi trgi se bo malce razlikovala), kar bi v slovenskem primeru s sedanjo državno subvencijo znašalo okoli 30.000 evrov. Jasno, za boljšo družinsko izkušnjo z manj razmišljanja o polnjenju baterije je bolje izbrati večjo baterijo, ki pa bo vsekakor dražja.

EV6: po prenovi večja baterija Za krajši čas smo sedli še v prenovljeni model EV6. Največjo baterijo so povečali s 77,4 na 84 kWh, s čimer so za deset odstotkov povečali doseg. Za nekaj novosti je poskrbela tudi evropska zakonodaja, saj mora imeti zdaj vsak nov avtomobil opozorilnik za prekoračitev dovoljene hitrost. Pri Kii lahko piskanje enostavno izključite, a morate to storiti ob vsakem zagonu avtomobila. Poleg tega so povečali moč polnjenja baterije z 239 na 258 kW, zato lahko baterijo od 10 do 80 odstotkov napolnite v vsega 18 minutah. V prtljažniku je prostora za 480 litrov, notranjost je še zmeraj moderna, a je opazno malce drugačna od EV3, predvsem pa je zaradi dobrih voznih lastnosti in baterijske zmogljivosti avtomobil precej dražji, saj v osnovni različici stane najmanj 60 tisočakov.

EV3 ima svojsko obliko. Kako všečna bo na daljši rok? FOTO: Aljaž Vrabec

Zadnji prtljažnik je prilagodljiv, ima dvojno dno. FOTO: Aljaž Vrabec