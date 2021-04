Električni posebnež

V prispevku preberite:

To je avtomobil, ki daje sproščenemu oblikovanju povsem nov pomen. Že na zunanjosti je redko kaj običajnega, v notranjosti pa oblika diamanta preglasi vse drugo in bivanje v tem avtomobilu skupaj z izbranimi mehkimi materiali na armaturno plošči naredi za edinstveno doživetje. Tokrat je za posebnost poskrbel še električni motor, ki ga napaja akumulator s 50 kWh in podobe avtomobila skoraj v ničemer ne spremeni.



Seveda ima električni e-tense namesto odprtine za gorivo električni priključek, ki na levem boku zadaj za države, kjer vozimo po desni, ni na najbolj praktičnem mestu. Prtljažnik tudi v električni različici ostaja enak, prostora ima za 350 litrov prtljage. In to je to. Nobenih čudežnih postavitev ali celo premikanja zadnjih sedežev ne pričakujte, podirajo se v razmerju 60 : 40. Dno prtljažnika je rahlo udrto.



Kako pa deluje njegov električni pogon in kakšna je poraba energije?