Elektrika za najbolj požrešne trenutke

O peti generaciji renaulta clia vemo skorajda že vse, a nekaj prostora za napredek je predvsem pri pogonih, zato smo tokrat testirali, kako se obnese hibridni pogon.

Sedanjo peto generacijo renaulta clia smo spoznali leta 2019, letos prihaja na ceste osvežena različica, zato že vemo, da je clio v primerjavi s predhodniki najbolj napredoval pri kakovostnejših materialih, izboljšani armaturni plošči in ergonomiji. V notranjosti se večina stvari zgodi prek 9,3-palčnega zaslona, všeč nam je tudi debelejši volan, predvsem pa prestavna ročica, ki je zaradi dvignjene osrednje konzole bliže voznikovi roki, kar pričara vzdušje iz avtomobilov višjega razreda.

ℹ Renault clio e-tech engineered 145 hibrid Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana Cena: 26.090 evrov (testni model 27.790 evrov) Euro NCAP (2019): ***** Izpust CO 2 : 96–114 g/km

Hibridni pogon terja svoj davek, zato ima prtljažnik le 300 litrov prostora. FOTO: Jan Jolič Lieven

Vsekakor koristijo številni odlagalni prostori, ki imajo v potniški kabini za kar 26 litrov prostornine. Vsaj v osnovi ima clio tudi zajeten prtljažni prostor (vsaj v svojem razredu – 391 litrov), toda hibridni pogon terja svoj davek, zato ima testni primerek le 300 litrov prostora.

Nobenih čudežev ne more biti v štiri metre dolgem avtomobilu pri prostornosti za potnike. Voznik in sovoznik resda sedita precej razkošno, a zgolj, če imata sedež pomaknjen povsem nazaj, v tem primeru pa na drugi klopi ne more sedeti nihče. Če se morajo torej s cliom naokoli voziti štirje potniki, gre precej na tesno, četudi so zadaj otroci.

Voznik in sovoznik sedita precej razkošno, a zgolj, če imata sedež pomaknjen povsem nazaj. FOTO: Jan Jolič Lieven

Bistvo testnega modela je v pogonu. Gre za povezavo bencinskega motorja z dvema električnima motorjema prek inovativnega menjalnika, ki nima sklopke. Clio se namreč z mesta vedno premakne le z elektromotorjem, nato pa eden od elektromotorjev usklajuje hitrost vrtenja gredi v menjalniku s hitrostjo glavne gredi motorja. Prav tako ni vzvratne prestave, ker tudi za vzvratno vožnjo skrbi eden od elektromotorjev. Z vsem tem samodejni menjalnik samodejno izbira kombinacijo energije: električni pogon, motor z notranjim zgorevanjem ali hibridno povezavo.

Gre za povezavo bencinskega motorja z dvema električnima motorjema. FOTO: Jan Jolič Lieven

Hibridni pogon je sicer samopolnilni brez električnega priključka. Baterija se tako polni sama prek regenerativnega zaviranja ali med vožnjo, njena moč je 1,2 kWh. Skupna moč hibridnega clia je 143 konjev (105 kW), najhitreje pa se pelje pri skoraj 190 kilometrih na uro. Kljub majhnosti je avtomobil precej stabilen ob hitrejši vožnji in precej okreten v tesnih mestnih ulicah.

Poraba se je gibala med 5,5 in šestimi litri na sto prevoženih kilometrov, kar je dober liter in pol več, kot obljubljajo v tovarni, toda za zimske razmere in normalno vožnjo še vedno precej spodbudno, še posebno ob današnjih cenah goriva. A tudi clio ni več za vsak žep, sploh ne hibridni, ki stane dobrih 26 tisočakov.

