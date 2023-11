Glavobol zaradi avtonomnih vozil

Cruise, enota ameriškega avtomobilskega velikana General Motors, je sredi tedna objavila, da bo odpoklicala 950 avtonomnih vozil, ki trenutno delujejo na ameriških cestah. To je posledica nedavne prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo njihovo vozilo.

V začetku oktobra se je v San Franciscu zgodila prometna nesreča, v kateri je avtomobil podrl peško, to je vrglo na sosednji vozni pas, po katerem je vozil avtonomni avto enote Cruise. Ta je očitno ni zaznal, povozil jo je in se šele nato ustavil, pri čemer ni takoj povsem zavrl, ampak je še nekaj časa drsel po cesti. Ženska se je v nesreči hudo poškodovala. Kalifornijske prometne oblasti so zelo hitro po tem dogodku podjetju Cruise prepovedale delovanje na njihovem območju. Nekaj dni kasneje je Cruise ustavil delovanje vseh svojih avtonomnih vozil po ZDA. Agencija Reuters je sredi tedna poročala, da bo podjetje odpoklicalo 950 vozil, če razumemo prav, naj bi jim namestili izboljšano programsko opremo, šlo naj bi za enega podsistemov, ki zaznajo prometno nesrečo. Koliko časa bo to trajalo, ni natančno znano.

So pa že nekaj dni prej ustavili proizvodnjo novih vozil avtonomnega modela cruise origin, ki je po obliki nekakšen močno zastekljen enoprostorec in nima volana. Uradno pojasnilo je, da jih imajo v tem trenutku dovolj. Med njihovimi vozili je tudi za avtonomno vožnjo pripravljen model chevrolet bolt. New York Times piše, da stane priprava tovrstnega bolta od 150 do 200 tisoč dolarjev, za to floto naj bi skrbela precej velika ekipa operaterjev, v povprečju 1,5 osebe na vozilo. Šlo naj bi za to, da morajo pogosto, skoraj vsakih nekaj kilometrov, na podlagi signala, da je kak problem, na razdaljo posredovati v vozilu.

Podjetje je (začasno) ustavilo proizvodnjo samovozečega enoprostorca cruise origin. FOTO: Cruise Vasyl - Stock.adobe.com

Proti podjetju Cruise bo po navedbah Reutersa uvedenih več zveznih preiskav zaradi varnosti, vključno z dvema primeroma, ko naj bi robotski taksi ne dal prednosti pešcem na prehodu za pešce. Cruise je sicer s svojimi vozili poleg San Francisca doslej deloval v Phoenixu, Houstonu, Austinu, Dallasu in Miamiju. Njegov tekmec je med drugim Waymo podjetja Alphabet (izšel je iz Googla), seveda se v zvezi s tem postopoma s smelimi izjavami o napredku oglaša tudi Teslin šef Elon Musk, ki so ga že nekajkrat obravnavali zaradi nesreč z njegovimi sistemi polsamodejne vožnje. S tem področjem se ukvarja tudi Volkswagen, ki je te dni zatrdil, da njhov program Moia teče naprej.

Podjetje Cruise menda išče novega direktorja na področju varnosti, najeli so tudi odvetniško družbo Quinn Emanuel, ki bo opravila zunanji pregled. Cruise vodi 36-letni Kyle Vogt, ki se s tem področjem ukvarja že od mladosti; leta 2013 je ustanovil podjetje Cruise Automation, ki je običajne avtomobile opremljalo s tipali in računalniki, da so deloma samodejno vozili po avtocesti. Tri leta kasneje je podjetje za milijardo dolarjev (930 milijonov evrov) prodal avtomobilskemu velikanu General Motorsu, v okviru katerega ga še vedno vodi, število zaposlenih se je z začetnih 40 povečalo na 2000, Vogt naj bi po navedbah NYT še pred kratkim dejal, da bo imel Cruise do leta 2030 na cestah milijon popolnoma samodejnih vozil. Zdaj naj bi za Forbes izjavil, da bodo morali zaradi omenjenih težav odpuščati.