Hibridnež iz Kitajske

Kitajska znamka MG je na slovenskem trgu že kar nekaj časa, zadnji dve leti jo zastopa GA Adriatic, v tem času so našli 1500 kupcev, največ za kompaktnega križanca MG ZS. Tega zdaj predstavljajo v novi hibridni izvedbi.

MG je nekdanja britanska znamka, ki jo je v novo poglavje svetovne avtomobilske zgodbe zapeljal kitajski koncern Shanghai Automotive Industry Corporation ali SAIC. Že nekaj let poslujejo v Evropi, skoraj dve tudi v Sloveniji. Ni odveč reči, da je tako v EU kot pri nas to daleč najmočnejša kitajska znamka. Tudi po prodaji električnih avtomobilov so visoko, a če jih je tu močno udarila tako imenovana kazenska evropska carina, pa tega ni pri njihovih klasično gnanih modelih. Med temi so doslej pri nas najbolje prodajali športnega terenca z oznako ZS, za katerega so našli 970 kupcev (od skupaj 1500), kar 85 odstotkov je fizičnih strank.

Zdaj predstavljajo novega ZS, ki ima uvodoma hibridni pogon (ZS hybrid+), ta združuje 1,5-litrski bencinski štirivaljnik in manjši električni motor za sistemsko moč 145 kW. Baterija ima zmogljivost 1,83 kWh. Za prenos na sprednji kolesi skrbi tristopenjski samodejni menjalnik. Sliši se zanimivo, toda na kratki mestni vožnji je potovalni računalnik kazal povprečno porabo sedem litrov, kar ni posebej dobro.

Notranjost je bolj digitalizirana kot doslej, oblikovno poskuša izstopati ročica samodejnega menjalnika. FOTO: MG

ZS kot hibrid je opazno daljši od dosedanje klasično gnane izvedenke, v dolžino meri 441 centimetrov. Kasneje bo dobil še nov bencinski motor in tudi električno izvedbo. Navzven opozarja nase z drugačno masko, sicer pa ni posebej izrazit.

Znotraj je nekaj več digitalizacije, verjetno pa bo kupce bolj nagovarjal s prostornostjo tako spredaj kot v drugi vrsti in prtljažniku, ki v osnovi sprejme 440 litrov prtljage.

MG ZS kot hibrid stane najmanj 24 tisoč evrov, z boljšo opremo je dva ali štiri tisočake dražji. S tem se po ceni meri z manjšimi hibridnimi izdelki, kot je toyota yariss cross, ki je pač občutno manjša, ali po velikosti na primer s hibridnim hyundaiem kono, ki pa je pač dražji. Je pa MG ZS hybrid+ po drugi strani občutno dražji od dosedanjega modela v bencinski izvedbi, ki stane 17 tisoč evrov.