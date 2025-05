Hyundai inster je majhen navzven in velik navznoter

V prispevku preberite:

Majhni avtomobili so redki, menda se jih industriji ne izplača izdelovati. No, v prihodnje naj bi bilo drugače, vsaj pri električnem pogonu, ko naj bi se Evropa vrnila na neke vrste začetek. Ker pa z redkimi izjemami zamuja, jo v tem pogledu prehitevajo azijski tekmeci, ne le kitajski. Na primer korejski Hyundai in njihov električni malček, ki nosi ime inster. Res nima velikih zunanjih mer, ampak znotraj je drugače. Zakaj? Je v majhnem električnem avtu manjša tudi poraba? Kako hitro pa se lahko polni? Je množica asistenčnih sistemov vselej koristna ali kdaj tudi moteča?