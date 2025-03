ID.1 bo najmanjši električni volkswagen

Koncern Volkswagen je razkril podobo svojega bodočega najmanjšega električnega modela, ki bo nosil ime VW ID.1.

Dolg je 388 cm, torej bo med drugim tekmec prihodnjemu belektričnemu renaultu twingu, ki ga bodo izdelovali v Revozu. Z enim napolnjenjem naj bi bil ID.1 sposoben prevoziti vsaj 250 kilometrov. Za proizvodnjo in prodajo bo pripravljen leta 2027, njegova cena naj bi znašala okoli 20 tisoč evrov. Seveda bo ob tem pomembno, kolikšna bo takrat subvencija.

Kot je znano, namerava Volkswagen na trg še pred ID.1, konkretno proti koncu prihodnjega leta, uvesti modeli ID.2, ki bo nekaj večji in nekaj dražji, stal bo okoli 25 tisočakov. Ta bo prvi izdelek t. i. družine mestnih avtomobilov, ki je pripravljena na novi osnovi s sprednjim pogonom.

Po njem kot rečeno sledi ID.1, poleg teh dveh še drugi električni modeli kake od drugih znamk koncerna. Male električne modele bodo izdelovali v Španiji, v Martorellu, tam naj bi zrasla tudi velika tovarna baterij.

Vse to naj bi koncernu Volkswagen prineslo tako želeno električno množičnost. Kot je ob predstavitvi dejal direktor Thomas Schäfer, hočejo biti leta 2030 vodilni ponudnik množične električne mobilnosti.

Seveda so to obljubljali že kdaj prej, pa se ni uresničilo, vedno pa je možno poskusiti znova. Vseeno vse skupaj le ne bo lahka naloga, saj bo do takrat na trg pripeljalo še veliko evropskih, korejskih in seveda kitajskih malih električnih tekmecev.