Ime iz Španije, proizvodnja na Kitajskem

Svet mobilnosti se spreminja vse hitreje, zato so avtomobilski proizvajalci pred veliko dilemami, saj morajo uspešno nagovarjati potrebe sedanjosti, a hkrati predvideti, kam se bo prihodnost pomaknila. Nekaj idej, kaj nas čaka, so tokrat predstavili pri Cupri, med drugim je izstopala premiera modela cupra tavascan.

Popolnoma električni model združuje ideji športnega terenca in kupeja, hkrati gre za nov model, ki so ga pri Cupri poimenovali po vasi Tavascan v Kataloniji, ki je blizu francoske in andorske meje. Koncept avtomobila so predstavili že leta 2019 v Frankfurtu in tedaj poudarili, da končna verzija ne bo dosti drugačna. Obljubo so držali, kar so zdaj potrdili v Berlinu.

»Ko smo predstavili koncept tavascana v Frankfurtu leta 2019, je bil to naš sanjski avto – manifest za vse, kar smo si želeli, da bi Cupra postala,« je dejal Wayne Griffiths, izvršni direktor znamke Cupra. »Od takrat verjamemo, da če nekaj sanjamo, lahko to tudi ustvarimo. Danes so se te sanje uresničile.«

Cupra tavascan nedvomno izraža športno silhueto, pri čemer izstopa sprednja maska. S tem si želijo ohraniti idejo Cupre, ki je mlada blagovna znamka, a še vedno blizu Seata. Ni mogoče spregledati trojčka trikotnikov v obeh matričnih LED-žarometih, enako velja za osvetljen logotip. Drzna je tudi notranjost, kar je nadaljevanje trenda, ki stavi na drugačnost. Še posebno izstopa 15-palčni zaslon na dotik, ki bo največji doslej med Cuprinimi modeli.

»Ko hočeš zgraditi močno osebnost, ne moreš zadovoljiti vseh. Kajti če hočeš ugajati vsem, izgubiš svojo identiteto, svojo dušo. Nas ni strah, zato nadaljujemo našo vizijo in pot. To se vidi tudi pri tavascanu,« je dejal Jorge Díez, vodja dizajna pri španskih znamkah Seat in Cupra. »S tavascanom smo ostali zvesti Cupri. Avtomobil kaže naš karakter, za nas je kot umetniško delo.«

V dolžino meri 4,64, v širino 1,86 in v višino 1,59 metra, zato bo to konkreten avtomobil, ki bi moral imeti dovolj prostora za celotno družino in prtljago. Postavili so ga na Volkswagnovo modularno platformo MEB, toda od bratskega ID.5 bo 4,5 centimetra daljši, skoraj dvajset centimetrov je daljši tudi od cupra formentorja.

Kar 340 konjskih moči

»Na trg prihaja toliko racionalnih električnih avtomobilov. Pri Cupri ne gre za to,« je na predstavitvi dejal Griffiths, ko je hodil okoli novega tavascana, ki bo imel dve motorni različici. V šibkejši bo moč 210 kW, v močnejši pa kar 250 kW. Močnejša bo imela dva motorja, po enega na vsaki gredi, zato bo imela tudi štirikolesni pogon, do sto kilometrov na uro pa bo pospešil v 5,6 sekunde.

V obeh primerih bo baterija premogla kapaciteto 77 kilovatnih ur, najvišja moč polnjenja bo 200 kilovatov. Sto kilometrov dosega bo mogoče napolniti v sedmih minutah, od 10 do 80 odstotkov bo baterija polna v pol ure. V tovarni obljubljajo doseg 550 kilometrov, toda o tem podatku precej ­dvomimo.

Resda so tavascana razvili v Barceloni, toda proizvodnja bo potekala na Kitajskem, v tovarni Volkswagnovega koncerna v Anhuiu. Pravijo, da odločitev ni bila težka, saj naj bi šlo za najsodobnejše središče za inovativno električno mobilnost. Toda proizvodnji morajo najprej šele zagnati, nato morajo dovolj napolniti skladišče, šele potem lahko pričakujemo prve tavascane na slovenskih cestah. Vsaj pri slovenskem uvozniku načrtujejo, da se bo to zgodilo čez 14 mesecev.

Avtomobili tudi v vzporednem svetu

Na dogodku v Berlinu so se pri Cupri ozrli še dlje v prihodnost in predstavili svojo platformo za sodelovanje v metaverzumu, digitalnem okolju za delo in sprostitev. Na posebnem virtualnem otoku bodo uporabniki ustvarili lasten profil, mu določili zunanjo podobo, nato pa s svojo virtualno osebnostjo odšli na zabavo, bar ali restavracijo, tja se bodo lahko odpeljali v virtualnem avtomobilu – jasno, s cupro.

Pri Cupri so predstavili digitalni koncept darkrabel, dvosedežni električni avtomobil za virtualni svet. FOTO: Cupra

V skupnosti bo več okrožij in prostorov, ki bodo v lasti blagovnih znamk ali zagonskih podjetij. FOTO: Cupra

V skupnosti bo več okrožij in prostorov, ki bodo v lasti blagovnih znamk ali zagonskih podjetij. Tako se bodo lahko med seboj povezale tudi blagovne znamke, ki bodo uporabniku znotraj iste virtualne resničnosti nudile različne produkte. Sistem je seveda narejen tako, da nagrajuje najbolj dejavne uporabnike, ki si bodo lahko v virtualnem svetu ustvarili alternativno življenje, ki bo lepše od realnosti.

Uporabnik bo lahko po lastnih željah konfiguriral avtomobil in izbiral različne barvne kombinacije. Tako bo lahko imel vsak dan nov avtomobil. V ta namen so pri Cupri predstavili digitalni koncept darkrabel, dvosedežni električni avtomobil za virtualni svet.

Poleg dodatnega zaslužka bodo lahko pri Cupri zbirali tudi podatke od uporabnikov, kakšne prilagoditve avtomobilov si najbolj želijo, in jih morda uporabili pri zasnovi modelov prihodnosti.