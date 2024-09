Industrijski lobi uradno poziva k omilitvi zahtev o emisijah

Tako kot se je namigovalo, je zdaj evropsko panožno združenje avtomobilskih proizvajalcev Acea tudi uradno pozvalo EU k urgentni sprostitvi oziroma prilagoditvi zahtev za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki začnejo veljati prihodnje leto. Kot razlog navajajo precejšen zastoj v prodaji električnih avtomobilov. Vsi ne mislijo tako, veliki koncern Stellantis je proti popuščanju, prav tako seveda okoljske organizacije.

V uradnem pozivu je lobistična skupina avtomobilske industrije Acea pozvala institucije EU k nujnim ukrepom pomoči, preden leta 2025 začnejo veljati novi cilji glede CO 2 za avtomobile in lahke dostavnike. Kot smo že poročali, morajo v prihodnje proizvajalci povprečni izpust ogljikovega dioksida zmanjšati za vsaj 15 odstotkov, na povprečnih 94 g/km, v prevodu to pomeni, da morajo približno podvojiti prodajo električnih avtomobilov. Po dolgem obdobju rasti je prodaja teh konec preteklega leta začela upadati in po podatkih združenja Acea zdaj predstavlja le 12,5 odstotka novih avtomobilov, tudi splošna prodaja avtomobilov stagnira in je za okoli 18 odstotkov manjša kot pred pandemijo.

Pričakovano navajajo vse mogoče razloge, zakaj jim ne gre v začrtani električni smeri. »Pogrešamo ključne pogoje, da bi dosegli potrebno spodbudo v proizvodnji in uvedbi vozil brez emisij: infrastrukturo za polnjenje in dotakanje vodika, kot tudi konkurenčno proizvodno okolje, cenovno dostopno zeleno energijo, nakupne in davčne spodbude ter varno oskrbo s surovinami in materiali za vodik in baterije,« so zapisali.

Niso pozabili dodati, da jim ob preseganju zahtevanih emisij prihodnje leto grozijo kazni v višini več milijard evrov, ki bi jih sicer lahko vložili v prehod na pogon brez emisij, ali pa bodo morali zmanjšati proizvodnjo, kar bi vodilo v izgubo delovnih mest in slabitev dobavne verige.

Že kak dan pred Aceo se je z nasprotno izjavo oglasil šef Stellantisa Carlos Tavares, ki nasprotuje kakršnemukoli sproščanju. Njegovi ljudje so na te zahteve pripravljeni, je dejal, za to so trdo delali, da so dovolj znižali stroške, sploh pa se je vnaprej vedelo, kakšna bo ta zahteva. Ni odveč spomniti, da je Stellantis pred časom izstopil iz panožnega združenja Acea. »Pravila so znana že vrsto let in moji fantje so pripravljeni na tekmo,« je Tavaresove besede navajal Automotive News Europe. Dodal je, da tudi če bi popuščali pri teh pravilih, je problem globalnega segrevanja še vedno tu. Stellantis ima zdaj po njegovih besedah pripravljenih ali skoraj pripravljenih več modelov različnih znamk na tako imenovani manjši električni platformi, ki naj bi bili cenovno dostopnejši. Med prvimi je citroën e-C3, ki sicer s prodajo stalno zamuja, potem modeli znamk Fiat in Opel. Po drugi strani še ni pozabljena Tavaresova izjava pred časom, da bi hitenje k cenejšim električnim avtomobilom lahko vodilo k pokolu v industriji ...

Proti popuščanju so tudi okoljske organizacije, kot je Transport & Environment, ki je že prej kritizirala avtomobilsko industrijo, češ da govori o finančnih bremenih, sama pa je v zadnjih letih ustvarila milijardne dobičke. Te dni so objavili študijo, po kateri bi se že prihodnje leto delež povsem električnih avtomobilov v Evropski uniji lahko dvignil na kar 24 odstotkov, predvsem zaradi večje ponudbe cenejših modelov. Njihove projekcije upoštevajo načrtovano uvedbo sedmih novih popolnoma električnih modelov s ceno pod 25 tisoč evrov, kar bi predstavljalo od 10 do 15 odstotkov trga električnih vozil.