Izboljšana učinkovitost in večji doseg

Če bi šlo za bencinca ali dizla, bi rekli, da gre po štirih letih, odkar je bil predstavljen predhodnik, zgolj za »facelift«. Ker pa ima Q8 e-tron električen pogon, lahko rečemo, da gre za konkretno prenovo. V svetu električnih vozil namreč čas teče drugače, štiri leta so dolga doba, ki je prinesla veliko novih izkušenj in spoznanj.

Tako je pri obeh izvedenkah, se pravi pri običajnem SUV Q8 e-tronu in kupejevskem Q8 sportback e-tronu, še najmanj opazno novega na zunanjosti. Spredaj so nekoliko spremenili masko in luči, zadaj preoblikovali difuzor, stranska silhueta pa je ostala skoraj enaka. So pa z drobnimi popravki izboljšali aerodinamiko in zmanjšali zračni upor, kar v končni posledici prispeva k večjemu dosegu. Nove so tudi oznake, saj je na zadku vozila v vsakem primeru le napis Q8, podrobnejši opis pa je vgraviran na stebričku B.

Pri armaturni plošči ni presenečenj, takoj veš, da sediš v audiju. Je pa nekoliko nenavadna velika »prestavna« ročica, še posebej če vemo, da je nekateri konkurenti sploh nimajo. FOTO: Gregor Pucelj

Zaradi spoštljivih zunanjih mer (dolžina 4,93, širina 1,937 in višina 1,619 m) o prostornosti ni vredno izgubljati besed, ob skoraj trimetrski medosni razdalji je tudi pred zadnjimi sedeži več kot dovolj prostora za noge. To dopolnjuje prtljažni prostor s 569 l prostornine (sportback 528 l); dodatnih 62 l je še v sprednjem prtljažniku. Omenimo še, da bo v Evropi in ZDA Q8 e-tron dobavljen kot certificirano vozilo z nevtralno bilanco CO 2 . Poleg tega so v potniški kabini vgradili več komponent, izdelanih iz recikliranih materialov.

Od zadaj se običajni SUV Q8 e-tron in kupejevski sportback konkretno razlikujeta. FOTO: Gregor Pucelj

Skoraj trimetrska medosna razdalja omogoča prostorno notranjost – vključno z drugo vrsto. FOTO: Gregor Pucelj

Največ novosti je pri električnem pogonskem sistemu. Pri obeh karoserijskih različicah so na voljo tri pogonske zasnove z električnim štirikolesnim pogonom. Izhodiščni Q8 50 e-tron in prav tak sportback z dvema električnima motorjema razvijeta največjo moč 250 kW in navor 664 Nm, kar prvemu po merilnem ciklu WLTP omogoča doseg 491 km in sportbacku 505 km. Močnejše srce imata Q8 55 e-tron in sportback, saj pri aktivirani funkciji boost razvijeta 300 kW in imata identičen največji navor 664 Nm. Imata tudi večji WLTP-doseg, 582 oziroma 600 km. A tukaj je še tretja, najbolj popoprana možnost SQ8 e-tron in prav tak kupejevski sportback. Ta ima kar tri elektromotorje, poleg enega na sprednji osi še dva na zadnji, ki prenašata moč vsak na eno kolo. Ta mrcina razvije največjo moč kar 370 kW in premore navor, reci in piši, 973 Nm; doseg okrog 500 km ima nekoliko manjši kot Q8 55 e-tron. Vse tri motorne izvedenke pričakovano odlično pospešujejo, do 100 km/h porabijo od šest sekund do le 4,5 sekunde (SQ8 e-tron), najvišjo hitrost pa imata prvi dve omejeno na 200 km/h, SQ8 e-tron pa na 210 km/h.

Zaradi položnega zadka je v sportbacku nekaj manj prostora za prtljago, a »jama« je še vedno dovolj velika. FOTO: Gregor Pucelj

Odraz vedno več izkušenj in novih spoznanj je tudi baterija, ki ima ob skoraj enakih zunanjih merah in teži 20 odstotkov večjo energijsko gostoto. Tako sta na voljo dve različno močni bateriji, šibkejša z 89 kWh (prej 64 kWh) in močnejša, ki jo vgrajujejo v obe močnejši od treh izvedenk novega Q8 e-trona, s 106 kWh (prej 86 kWh). Povečali so tudi polnilne moči, tako na postajah za hitro polnjenje največja moč polnjenja pri vstopnem Q8 e-tronu znaša 150 kW, pri obeh močnejših celo 170 kW; tako je veliko baterijo mogoče napolniti od 10 do 80 odstotkov v približno pol ure. Na voljo je še kopica drugih polnilnih možnosti, za opis katerih na tem mestu pač ni prostora.

Pri slovenskem uvozniku načrtujejo, da bodo letos dobavili od 80 do 100 novih Q8 e-tronov. Za vstopni Q8 50 quattro e-tron boste plačali najmanj 75.570 evrov, za najdražjega SQ8 sportback e-tron pa 101.530 evrov.