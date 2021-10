Kitajci so že tu, radi bi bili še močnejši

V prispevku preberite:

Morda ne drži povsem, a prvič so se bolj konkretno kitajski proizvajalci evropski javnosti pokazali na frankfurtski avtomobilski razstavi leta 2005, s posebnim paviljonom, med njimi takrat še neznana Geely in Jiangling, pa Chery. Niso nas posebno navdušili, vendar je treba dodati, da je kasneje Geely spoznal ves svet, ker je kupil Volvo Cars (danes znamke Volvo, Polestar, tudi Lynk & Co) in postal mali delničar slavnega Mercedesa, za katerega bo poslej izdeloval novi model znamke Smart. Precej kasneje, leta 2013, se je na razstavi v Ženevi obetavno predstavila znamka Qoros, ki je tudi poskusila s prodajo v vzhodni Evropi, toda nato je vse potihnilo.

Prvi poskusi niso bili uspešni, morda niti resni, zadnja leta pa se pojavljajo nove pobude in tudi nova imena. Ali bodo v tem delu sveta dosegli močnejše številke in kdaj? Kako so prisotni v Sloveniji?