Ko avto tehta manj kot tono

Novi suzuki swift je v eni od izvedb lahko tudi malce težji od ene tone, v glavnem pa se njegova masa giblje okoli 950 kg. To se v teh časih sliši ugodno, tako kot tudi podatki o njegovi porabi.

Suzuki swift ima veliko zgodovine, če pogledamo nekaj zadnjih generacij, pa kljub zunanjim spremembam ohranja prepoznavnost. Tako je tudi z letnikom 2024, ki ima, recimo, drugačne luči ter na drugem paru vrat običajni kljuki namesto prejšnjih vdolbenih. Ko jih zapirate, tudi pri tem zaradi zvoka začutite, da je to lahek avto.

V dolžino meri 386 cm (+1,5 cm), medosna razdalja je z 245 cm ostala nespremenjena, od predhodnika ne odstopa ne po širini ne po višini.

V notranjosti je glede na mere zelo solidno prostoren, tako je tudi s prtljažnikom, ki sprejme 265 litrov, a ima nerodno globok rob.

Voznikovo okolje je posodobljeno, zdaj so tu devetpalčni zaslon na dotik in pod njim stikala klimatske naprave, malce je oboje obrnjeno proti vozniku. Dobro je, da niso podlegli digitalizaciji. Posebej atraktivno okolje to le ni, veliko je različne plastike, ki morda na prvi pogled deluje pestro, a je večinoma precej trda. Ampak to, da ima klasično ročno zavoro, me niti malo ne moti.

Armaturna plošča ni oblikovalski krik mode. FOTO: Gašper Boncelj

Pri pogonu je dosedanji štirivaljni motor zamenjal bencinski trivaljnik (moč 62 kW), lahko ima petstopenjski ročni menjalnik, ki je na prvi vtis dokaj natančen, lahko tudi samodejnega brezstopenjskega. Pogon je na sprednji kolesi, a Suzuki tudi v novincu ponuja možnost prilagodljivega štirikolesnega pogona. Verjetno je eden redkih, če ne edini proizvajalec, ki ponuja tako majhen dostopen avtomobil z izvedbo za slabe, strme podlage.

Dolg je 386 cm, malenkost več kot prej. FOTO: Gašper Boncelj

Suzukiji so bili že doslej varčni avtomobili, tako vsaj približno lahko verjamemo tovarni, ki pravi, da je novi pogon v tem pogledu še izboljšan, odvisno od izvedbe navajajo povprečno porabo od 4,0 do 4,9 litra/100 km.

Lahko ima sprednji ali tudi štirikolesni pogon. FOTO: Gašper Boncelj

Kot rečeno, je swift lahek avto, videli bomo, kako se bo odrezal na Euro NCAP, kakšna daljša preizkušnja bo tudi pokazala, ali so asistenčni varnostni sistemi manj živčni, kot so bili v predhodniku. Tako kot že dosedanji swift tudi novi nastaja na Japonskem, pa čeprav ima Suzuki svojo tovarno tudi na Madžarskem v Ezstergomu, a tam izdelujejo modela vitara in SX4 s-cross. Cena novega swifta se začne pri 16.600 evrih, najdražja izvedba (višja oprema, štirikolesni pogon) velja nekaj čez 20 tisočakov. Na leto naj bi jih prodali približno 140, kar bi vsaj glede na lanske rezultate predstavljalo dobro desetino vse prodaje. Tudi pri njih sicer prevladujejo različni športni terenci.