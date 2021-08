Ko vozilo zazna vinjenost voznika

V prispevku preberite:

Vožnja pod vplivom alkohola je globalni problem. Zaradi tovrstnega nespametnega početja se dogajajo nesreče in umirajo ljudje v skoraj vseh državah. Zato ne preseneča vse večja podpora tehniki, ki bi zaznavala alkoholiziranost voznikov, posledično pa preprečevala zagon avtomobila.V Združenih državah Amerike so pripravljeni nameniti kar milijon dolarjev, da bi v avtomobile dokončno vključili tehniko, ki bi alkoholiziranim voznikom preprečevala zagon vozila. Te rešitve preučujejo že dolgo, več kot petnajst let, zdaj pa si želijo narediti odločilen korak naprej in od besed preiti k dejanjem.