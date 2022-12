Kolesarjenje v mestu pozimi

V nadaljevanju preberite:

Tudi na začetku zime v mestih vidimo precej kolesarjev. Seveda ne toliko kot v toplejšem delu leta, a več kot včasih, tudi števec kolesarjev na eni od prometnic v Ljubljani to pokaže. Pred zimsko sezono so predstavniki policije opozorili, da po obilnem sneženju dobivajo pritožbe kolesarjev, da kolesarske steze niso očiščene, če so, pa je to izvedeno v preozkem pasu, da ostajajo kupi snega, ki so, potem ko pomrznejo, nevarni za kolesarje. Zadnja leta sneg vsaj v nižjih legah ni nujna kategorija, a smo o tem vseeno povprašali po večjih mestih in dobili zanimive odgovore.