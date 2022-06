Kolo iz (reciklirane) plastike

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Sliši se nenavadno in morda vzbuja pomisleke, a nemško podjetje Igus, ki se ukvarja z različnimi načini uporabe plastike, je nedavno predstavilo plastično kolo. Izdelovati naj bi ga začeli prihodnje leto, tudi v izvedbi iz reciklirane plastike.

Podjetje Igus iz Kölna je kolo predstavilo na nedavni razstavi industrijske tehnologije v Hannovru. Kot je dejal direktor Frank Blase, je na idejo o takšnem izdelku prišel med poletnim dopustom na morski plaži, ko so mu izposojevalci koles razlagali, da je treba ta kolesa zaradi peska in soli zelo pogosto čistiti in servisirati, tudi zamenjati prej, kot bi si želeli. Po njegovih besedah njihovo plastično kolo teh težav ne bo imelo, lahko ga boste uporabljali kjerkoli oziroma ga prepustili kakršnimkoli vremenskim izzivom. Iz plastike niso le okvir in obročniki, temveč tudi ležaji, glava zobnika, menjalnik v sredini okvirja, zobati jermen, V-zavori … Za dele, kjer si predstavljamo jeklo ali titan, pri Igusu uporabljajo tako imenovano drsno plastiko (angl. motion plastic), pri kateri ni potrebno mazanje. Ko pogledate to kolo, je res skoraj povsod sama plastika, razen na primer Continentalovih pnevmatik.

Verjetno marsikateri nejeverni Tomaž le zastriže z ušesi, toda pri Igusu so prepričani v svoje znanje. Podjetje navaja, da njihove plastične izdelke uporabljajo v industrijskih izdelkih v 70 panogah, tudi v avtomobilih in robotih. S plastiko se ukvarjajo že od šestdesetih let, danes podjetje, ki je v družinski lasti, zaposluje pet tisoč ljudi, letni promet je bil lani skoraj milijardo evrov. Kot je dejal Blase, si v družbi, ko rečeš, da se ukvarjaš s plastiko, v teh časih hitro nezanimiv, a po njegovem se bodo stvari spremenile, je pa za to potrebno nekaj truda: »Tudi Tesla je nekoč začel s predelavo lotusa elise na električni pogon za nekaj redkih kupcev, pa poglejte, kje je danes.«

Prvič so ga predstavili na nedavni razstavi v Hannovru. Frank Blase, direktor Igusa (z mikrofonom), ter brata Johannes in Benjamin Alderse Baas iz podjetja MTLR (v sredini) imajo velike načrte. FOTO: Hannovrski sejem

Za pripravo okvirja in obročnikov so se pri Igusu povezali z nizozemskim zagonskim podjetjem MTRL, ki se s tem poslom ukvarja od leta 2015, po cestah menda vozi 400 koles z njihovimi plastičnimi okvirji in obročniki. Na razstavi je Johannes Alderse Baas, ki je skupaj z bratom ustanovil MTRL, razlagal, da je okvir – kot pojava bo po njegovem ljudi bodisi zelo privlačil bodisi močno odbijal – tako robusten in zajeten, da vzdrži varnostni preizkus. Podatkov o teži za zdaj sicer niso razkrili. Nekateri skeptiki na forumih, kjer je bilo kolo predstavljeno, so sicer vnaprej podvomili o voznih lastnostih in vzdržljivosti, kako se bosta koncept in izdelek obnesla v vsakdanji rabi, pa bo pokazal čas.

Plastično kolo naj bi začeli izdelovati proti koncu leta, določili so že ceno – 1200 evrov. Če bo iz reciklirane plastike, kar se zdi res prava ideja, bo za 200 evrov dražje. Prve prototipe so sicer pripravili s predelavo odsluženih ribiških mrež.

V ponudbi bodo imeli še otroško kolo, ki bo v osnovi poganjalec, za nekoliko večje nadobudneže pa mu bo mogoče namestiti pedala. Skladno s trenutno veliko modo oziroma tržnim trendom imajo tudi ideje o plastičnem električnem kolesu.

Bolj zanimiva se zdi zamisel o pripravi posebne kontrolne enote, ki bi imetniku kolesa sporočala, koliko tisoč kilometrov lahko še prevozi, preden bo kateri od plastičnih delov le obrabljen. Kar zadeva samo izdelavo, sanjajo tudi o pripravi premične proizvodne enote (celice), da bi jo lahko transportirali na lokacijo, kjer je veliko odvečne plastike.

Poleg mestnega kolesa za odrasle naj bi prodajali tudi prilagodljivo otroško kolo. Foto Hannovrski sejem

Če bi se kdo njihovega kolesa naveličal, bodo po zatrjevanju poskrbeli za vnovično predelavo. Nenazadnje pri Igusu razmišljajo, da bi pripravo kolesa nadgradili v nekakšno odprto platformo, ki bi bila dostopna drugim proizvajalcem koles, da bi jim bila ves čas na razpolago status in stopnja razvoja posameznih sestavnih delov in bi lahko izmenjevali informacije in ideje. S kolesarsko industrijo namreč že sodelujejo, med drugim ji dobavljajo kroglične ležaje in drsne puše.