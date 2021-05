Končni cilj je sto postaj za izposojo

V nadaljevanju preberite:



Ljubljanski sistem izposoje koles Bicikelj deluje že deset let. Širitev še ni končana, saj načrtujejo nove postaje. »Ko smo se pred desetletjem lotili tega projekta, smo si lahko pomagali predvsem z izkušnjami našega matičnega podjetja JCDecaux iz tujine, predvsem iz sheme, ki so jo že imeli v Lyonu in na Dunaju. Ljudje, ki so jo vodili v avstrijski prestolnici, so nas prepričali, da moramo gradnjo sistema začeti v centru in se nato širiti po vpadnicah. Prej so v Ljubljani razmišljali drugače, da bi začeli na območjih P&R,« pojasnjuje Boštjan Berčan, operativni direktor družbe Europlakat, ki upravlja sistem Bicikelj v javno-zasebnem partnerstvu z mestno občino.



Ob zagonu je sistem zajemal 30 postaj s 300 kolesi in 600 ključavnicami, trenutno je 73 postaj in 730 koles, do konca leta pa jih bo več kot 80 z 800 kolesi. Kje bodo načrtovane širitve? Kako je s premikanjem koles? Kako izbirajo postaje?