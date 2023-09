Križanec kot sveža sapa za Renault

V prispevku preberite:

V razredu srednje velikih križancev je austral naravni naslednik kadjarja, ki se, kot je znano, pri kupcih ni najbolje obnesel. In brez težav lahko uvodoma ugotovim, da so Renaultovi oblikovalci tokrat nalogo opravili z odliko, saj austral kaže veliko več svežine in športne dinamike. To še posebej velja za testni primerek, ki je imel najbogatejši paket opreme esprit alpine.

Ker je križanec, so osnovne linije bolj ali manj v okvirih, ki so se v zadnjih nekaj letih uveljavili pri tovrstnih, skoraj po pravilu 4,5 metra dolgih vozilih. Je pa kljub temu dovolj prepoznaven, kar je predvsem zasluga atraktivno oblikovanih matričnih luči (prihajajo iz ljubljanske Helle Saturnus) in poudarjenih blatnikov, pod katerimi so kar 20-palčna kolesa. Nenazadnje je pri testnem primerku svoje dodala še (doplačljiva) dvobarvna kombinacija karoserije.

V notranjosti hitro spoznaš, da je v primerjavi s predhodnikom austral napredoval tudi na tehničnem področju. Ni pa vse odlično