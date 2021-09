Mali križanec je bolj uglajen

V prispevku preberite:

Mali križanci so za avtomobilsko industrijo velika uspešnica, nič drugače pri Hyundaiu ne velja za model kona. Pohvalno ga že nekaj časa prodajajo v vseh možnih pogonskih izvedbah, po prenovi pa smo preizkusili bencinsko različico, ki je bila že skoraj vrhunsko opremljena.Kona je bila že doslej model, katerega zunanja pojava ima ogromno oblikovnih elementov. To vam že mora biti všeč, da se začnete zanimati zanjo. Tudi po prenovi ima še vedno ločena svetila zgoraj in spodaj, ki pa so postavljena na povsem novo masko, zadaj je drugačna grafika luči, spremenjen je odbijač. Kot smo rekli že uvodoma , ima lahko kona različne pogonske možnosti, pa naj gre za povsem električni motor, hibridni sklop ali bolj klasične agregate z notranjim zgorevanjem. Preizkusili smo morda najpogostejšo izbiro - bencinski motor, ki pa je imel malce pomoči elektrike.