Mali veliki električni korejec

Dolgo se je pričakovalo manjše, tudi bolj dostopne električne avtomobile, ti končno le prihajajo na naš trg. Pa naj gre za kitajske, evropske ali korejske tekmece, kot je povsem novi hyundai inster, ki te dni v Sloveniji začenja prodajno pot. Če sodimo po prvih vtisih, bi moral biti za kupce zanimiv.

Inster ni eden od modelov Hyundaieve izključno električne družine ioniq, svoje ime ima tudi zato, ker je bil osnova zanj enako velik model hyundai casper, ki ima klasični bencinski pogon in je naprodaj samo v Južni Koreji. Inster pa je pripeljal tudi v Evropo, dobave so sicer počasne, a vendarle. Že na pogled je to kar poseben avtomobil, dolg je le dobrega 3,8 metra, v višino in širino ga meri 1,6 metra.

Morda komu ni lep, je pa zunanji dizajn nedvomno prepoznaven, to velja za zanimiv sklop luči zadaj in spredaj in malce robustne blatniške koše. Od strani me malce spominja na suzukija ignisa ali pa na kako dosedanjo Fiatovo pando. Na cesti kot celota deluje kar ozek, a je notranji prostor dobro izkoriščen, nenazadnje je tudi medosna razdalja skoraj 2,6 metra. Še posebej priročno je pripravljen zadaj, klop je vzdolžno pomična, deli se po polovici in jo je mogoče zložiti v povsem ravno dno ter s tem po potrebi povečati prtljažnik, ki glede na zunanje mere seveda v osnovi ne more biti prav velik, meri 285 litrov. Zložljivi sta tudi naslonjali prvih dveh sedežev.

S podrtjem druge vrste si lahko tudi v majhnem avtu pripravimo konkreten tovorni prostor. FOTO: Gašper Boncelj

Zadaj so stvari zelo prilagodljive. FOTO: Gašper Boncelj

Za volanom kako stvar že poznamo iz drugih električni modelov te znamke. Foto Gašper Boncelj

Inster ima baterijo z zmogljivostjo 39 ali 46 kWh, katoda je iz nikelj-kobalt-manganovega oksida (NMC), skladno s tem ima motor moč 71 ali 85 kW. Največja hitrost je 140 ali 150 km/h. Proizvajalec navaja uradno povprečno porabo 15 kWh na sto kilometrov. Na počasnejših polnilnicah z izmeničnim tokom se lahko polni z močjo do 11 kW, na hitrejših z enosmernim je zatrjevana največja moč 85 kW.

Avtomobil tehta od 1,4 do 1,5 tone, ima namreč tudi opremsko izvedenko cross, ki na zunaj deluje nekoliko bolj robustno, ponuja še nekaj praktičnih pripomočkov, na primer košaro na strehi, ima pa prav tako le sprednji pogon. Oddaljenost od tal je v vsakem primeru 14 centimetrov.

Hyundai inster bo kupce poleg notranje prostornosti nagovarjal tudi s ceno. Ta se z manjšo baterijo začne pri 24 tisočakih, z večjo stane najmanj 25.600, z nekaj več opreme se obe vrednosti dvigneta za par tisočakov, najdražji pa je inster cross, ki lahko stane 32 tisoč evrov. V vseh primerih se seveda uveljavi subvencija, ki navedene številke zniža za 7200 evrov. Insterjeva pot z ladjo iz Južne Koreje ni hitra, dobava traja, vendar zastopnik računa, da bo letos pri nas imel tja do 200 kupcev.