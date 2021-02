Mercedes-Benz EQV

Ohranja prostornost in uporabnost enoprostorca

Pripadnost znamki EQ se v kabini izkazuje v podrobnostih, kot je bakrena barva. Vozilo je opremljeno s preverjenim multimedijskim sistemom MBUX, ki poleg širokozaslonskega 10-palčnega zaslona vključuje sledilno ploščico za hitro in enostavno izbiro želenega ukaza. Foto: Mercedes-benz Ag – Global Comm Daimler Ag

Vožnja z enim pedalom

Prednost EQV je v tem, da lahko peljemo potnike v mestna jedra, ki vse bolj omejujejo dostop avtomobilom z motorjem z notranjim izgorevanjem. Po drugi strani pa je zanimiv tudi za zasebnike, ki iščejo okolju prijazno električno vozilo s prostornostjo in uporabnostjo velikoprostorca.

Hitro polnjenje baterije za potovanje po Evropi

Vir energije je litij-ionska baterija, ki zadostuje za več kot 400 kilometrov poti (standard NEDC). Na hitrem polnilniku se z 10 na 80 % napolni v 45 minutah. Loputa za polnjenje je priročno umeščena na robu prednjega odbijača, zato je s kablom lažje dostopati do električne polnilnice na koncu parkirnega mesta.

Certifikat za litij-ionske baterije

Mercedes je z električnim enoprostorcem EQV že danes pokazal, kakšna je prihodnost premijskega prevoza potnikov.Potnikom omogoča prevoz na elektriko na daljše izlete ali pa v mestna jedra, kjer je vse pogosteje dostop dovoljen le vozilom brez emisij.Mercedes-Benz je leta 2017 napovedal povsem novo ekološko divizijo vozil z oznako EQ. Ob predstavitvi prvega modela, kompaktnega športnega terenca EQC, je bil že leta 2018 pripravljen na električno mobilnost. V razširitev družine EQ so vložili več kot 10 milijard evrov in še dodatno milijardo za globalno proizvodnjo baterij za električna vozila.Pri Mercedes-Benzu imajo v ognju še drugo vroče železo,, ki je prvi povsem električni enoprostorec na svetu in s katerim nemški proizvajalec premijskih vozil v Sloveniji letos začenja električno ofenzivo.Pogoj je bil, da EQV po uporabnosti prav nič ne odstopa v primerjavi s klasičnim Mercedes-Benzom razreda V. Prav tako je moral zadostiti potrebam po zagotavljanju električnega dosega tako za običajne dnevne potrebe prevozov kot tudi za regionalne vožnje na izlete.Pri Mercedes-Benzu so uporabili arhitekturo, na kateri nastaja prekaljeni razred V. S tem so omogočili, da vozilo izdelujejo na isti proizvodnji liniji tovarne v Španiji, skupaj z različicami, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem.ohranja prepoznaven premijski videz, ki skoraj v ničemer ne odstopa od klasičnega V-ja. Ločili ju boste po posebni sijajni črni maski s kromiranimi trakovi in ​​pokrovom polnilnih vrat na levi strani sprednjega odbijača, za katerim se skriva polnilni priključek za polnjenje baterije. EQV ima za večji električni doseg aerodinamično optimizirana 17- ali 18-palčna platišča, seveda boste pri brezemisijskem vozilu zaman iskali izpušne cevi.Tudi kabina se razen bakrene barve, ki je zaščitni znak vozil EQ, in diskretno integriranih sistemov za upravljanje električnega pogona bistveno ne loči od konvencionalnih različic. Po zaslugi vgradnje zmogljivih baterij z uporabno kapaciteto 90 kWh v dno vozila ohranja enako prostornost za šest potnikov v primeru razkošne izvedenke 2 + 2 + 2 oziroma sedem do osem potnikov in do 1050 litrov njihove prtljage, odvisno od razporeditve sedežev. Na voljo je tudi različica s podaljšano medosno razdaljo, za doplačilo pa zračno vzmetenje, ki tudi na slabših cestah omogoča občutek lebdenja na zračni blazini.Za brezemisijsko, a hkrati zelo dinamično vožnjo skrbi pogonski sistem, ki je v kompaktno celoto skoncentriran v motornem prostoru. Združuje zmogljiv elektromotor z močjo 150 kW in navorom 362 Nm, ki hipno zagotavlja suverene pospeške, enostopenjski menjalnik in pogonsko elektroniko. Največja hitrost je v korist velikega električnega dosega omejena na 140 km/h, z doplačilom pa na največ 160 km/h. Eno polnjenje visoko učinkovite litij-ionske baterije zadostuje za brezskrbne vožnje na daljši izlet ali dopust, kar je za električnega orjaka zavidljiv podatek.Tako velik doseg so pri Mercedes-Benzu zagotovili tudi z naprednim sistemom za zajemanje energije zaviranja. Rekuperativno zaviranje lahko voznik nadzoruje z obvolanskima ročicama, ki se v tem primeru ne uporabljata za simulacijo ročnega menjalnika, ampak za regulacijo moči rekuperacije zavorne energije. Z ročico na desni strani voznik poveča moč rekuperacije, z levo ročico pa zmanjša. Ob najšibkejši stopnji rekuperacije lahko avtomobil križari v prostem teku, najvišja stopnja rekuperacije pa ga tako zavre, da je ob nekaj pozornosti možna vožnja zgolj s pedalom za plin, zavorni pedal pa je potreben zgolj za popolno ustavitev.je opremljen z vsemi najbolj naprednimi varnostnimi in asistenčnimi pripomočki, ki jih poznamo pri razredu V, vključno z multimedijskim sistemom MBUX, hkrati pa ima še nove pripomočke. ECO Assistant pomaga vozniku pri doseganju najbolj učinkovite vožnje, tako da stopnjo rekuperacije samodejno prilagaja podatkom z navigacijske naprave, prepoznavanju prometnih znakov in podatkom iz inteligentnih asistenčnih sistemov. Z aktivnim nadzorom dosega vozniku omogoči, da varno doseže cilj, tudi če izpade katera od polnilnih postaj na poti. Način vožnje E+ pa parametre avtomobila prilagodi tako, da se zagotovi čim večji doseg.Na trifaznem stenskem polnilniku ali javni polnilnici lahko vgrajeni polnilnik z močjo 11 kilovatov in vodnim hlajenjem baterijo z izmeničnim tokom napolni v manj kot desetih urah, omogoča pa tudi hitro polnjenje na polnilnici z močjo 110 kilovatov, kjer se baterija z 10 na 80 odstotkov kapacitete napolni v dobrih 45 minutah. To izboljšuje hitrost potovanja tudi na zelo dolge razdalje po Evropi.lahko nadzorujete z aplikacijo Mercedes Me, ki vas bo kot aplikacija Mercedes Me Charge (ta bo kmalu na voljo tudi v Sloveniji) obvestila, ko bo baterija napolnjena. Aplikacija omogoča pregled nad obsežnim polnilnim omrežjem, ki obsega več kot 300.000 polnilnih postaj različnih operaterjev, in tudi preprosto poenoteno plačilo porabljene energije ter dostop do panevropskega omrežja polnilnih postaj Ionity, ki se množijo tudi po Sloveniji. Voznik lahko doseg in trenutno napolnjenost baterije spremlja tudi na navigacijski napravi.Pri Mercedes-Benzu so samozavestni glede delovanja in življenjske dobe baterije, zato za akumulator ponujajo certifikat do osem let oziroma do 160.000 prevoženih kilometrov.