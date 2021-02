Mercedes-Benz razreda S je izložba revolucionarne tehnologije

Razred S je ikona razkošnih limuzin in srce znamke Mercedes-Benz. FOTO: Daimler AG



Kljuke, ki se pogreznejo v vrata



Kot v masažnem salonu

Spa na kolesih

Projekcijski zaslon ustvari sliko z diagonalo do 77 palcev in ponuja funkcije razširjene resničnosti. FOTO: Daimler AG

Zaslon za vsakega potnika

Notranjost je polna zaslonov. Osrednji zaslon velikosti 12,8 palca, ki je del informacijsko-zabavnega sistema MBUX druge generacije, je opremljen s tehnologijo OLED, voznika pa na izvršen ukaz opozori z nežnim vibriranjem. Vanj so prvič vključene tudi funkcije klimatske naprave. FOTO: Daimler AG



Virtualni pogled na podatke



Nov pogled na varnost potnikov



Avto lahko vozi in parkira samostojno

Pod pokrovom motorja so 6-valjni bencinski in dizelski motorji z močjo od 210 do 320 kW. Bencinske enote so serijsko opremljene z blagohibridno tehnologijo. V prihodnosti bo prišel na trg priključni hibrid z električnim dosegom 100 kilometrov. FOTO: Daimler AG



100 kilometrov na elektriko

Limuzina Mercedes-Benz razreda S je »najboljši avto na svetu«. Trditev, ki jo pri nemški premijski avtomobilski znamki izrečejo ob vsaki predstavitvi nove generacije razreda S . In to z razlogom. Tudi nova generacija je izložba revolucionarne tehnologije.Ko je Karl Benz pred 135 leti patentiral uradno prvi avtomobil s pogonom na bencin, je bilo jasno, da je avtomobil še veliko več kot le kočija na motor. Še posebej, ko vanjo vstopijo princi, predsedniki ali direktorji. Od takrat so pri Mercedes-Benzu za najpomembnejše ljudi vrhunsko poskrbeli, da so se tudi v vozilih počutili varne in posebne. Pred skoraj pol stoletja pa je prav limuzina razreda S postala tisti model, v katerem Mercedes-Benz premierno predstavlja vse glavne tehnične novosti in stalno pomika navzgor letvico verjetnega udobja in tudi avtomobilske inteligence.Mercedes-Benz je na primer v svojem konceptnem modelu F100 že pred 30 leti pokazal zavidljiv nabor pionirskih in vizionarskih tehnologij, kot so glasovno upravljanje telefona v vozilu, tempomat, ki ohranja varnostno razdaljo, ksenonski žarometi, kartica za zagon vozila, sistem za prepoznavanje vozil v mrtvem kotu, na zaslonu je bilo mogoče prek kamere za vzvratno vožnjo spremljati tudi dogajanje za vozilom. Vse to se je najprej znašlo v razredu S, zato lahko tri desetletja pozneje predsednik uprave Daimlerja Olla Källenius za novo limuzino razreda S samozavestno reče, da je ikona razkošnih limuzin in srce njihove znamke, za katero je prepričan, da bo ustregla pričakovanjem uporabnikov razkošnih vozil. Spet gre za najbolj izpopolnjen avtomobil na planetu.Navzven prestižna limuzina izkazuje oblikovno tradicijo. Lahko govorimo o evolucijskem oblikovanju, čeprav gre za zelo dinamično vozilo. Razred S je izdelan na novi platformi, zato je vozilo kar za 60 kilogramov lažje – čeprav je v korist maksimalnega udobja prostora zrasel v dolžino in meri 5,18 metra, v podaljšani različici pa kar 5,29 metra. Kljub temu oblikovalcem ni bilo treba žrtvovati prav nič, tudi prepoznavne pokončne zvezde ne, saj je s količnikom zračnega upora (Cd = 0,22) to najboljši rezultat v serijski proizvodnji.Za to so zaslužne popolnoma gladke površine in inovativni ročaji na vratih – ko se približaš avtu, zaznajo ključ vozila in se izvlečejo ven, nato pa se med vožnjo spet pogreznejo v vrata.Dolgo medosje ne vpliva na okretnost orjaka, za kar med drugim v tem razredu prvič skrbi štirikolesni volan. Obračanje na majhnem prostoru ni težava, saj se lahko zadnji kolesi v obe smeri zasukata za do deset stopinj. To pripomore k dva metra manjšemu polmeru obračalnega kroga, ki je tak kot pri avtomobilih nižjega srednjega razreda.Vsak od dveh sprednjih žarometov je opremljen z najnaprednejšim sistemom, ki krmili več kot 1,3 milijona mikroogledal, zaradi česar so luči bolj podobne projektorjem. Na tla rišejo fiktivne robnike, označijo pešca in vas varno vodijo skozi labirint začasnih pasov po večjih avtocestnih deloviščih. Hkrati svetijo še bolje in dlje, ne da bi zaslepili prihajajoča vozila. Zadnje luči prav v ničemer ne zaostajajo za tistimi spredaj, saj so pri Mercedes-Benzu uporabili organske diode OLED, ki ustvarjajo 3D-učinek.Obdelava materialov je na najvišji možni ravni. Mercedes-Benz za luknjanje usnjenega oblazinjenja uporablja orodje s 16 tisoč iglami. Hkrati so pri izdelavi uporabili kar 120 sestavnih delov iz recikliranih materialov, druge pa iz surovin iz obnovljivih virov.Med poplavo luksuznih elementov izpostavljamo sedeže, ki so opremljeni z 19 elektromotorji in zagotavljajo kar. Celo nasloni za glavo so ogrevani. Sistem zračenja zagotavlja filtracijo in ionizacijo zraka ter dovajanje prijetnih dišav.Najsodobnejšir pričara koncertno vzdušje za vsakega potnika posebej, saj ima lahko do 31 zvočnikov in izhodno moč 1.750 W, ki vas z vibriranjem basov v sedežih celo nežno masirajo. Za boljše razpoloženje skrbi osvetlitev, ki z 250 diodami omogoča izbiro 64 odtenkov in 20 stopenj intenzivnosti, prilagaja svetlobo ter s tem vozniku pomaga pri vožnji – denimo tako, da ga v primeru zelo zgoščenega prometa varno vodi skozenj.Med pomembnejše novosti spada druga generacija. Če je bil v dosedanjih modelih vmesnik MBUX namenjen predvsem vozniku in sovozniku, je zdaj poudarek tudi na potnikih zadaj. Razred S ima lahko do, vključno s tistimi za potnike na zadnjih sedežih. Za vse skrbi krmilna enota s 50-odstotnim povečanjem računalniške moči (41.790 MB/s). Vmesnik loči posamezne govorce, zato lahko govornega asistenta Hey Mercedes uporabljajo prav vsi potniki. Biometrična zaščita osebnih podatkov omogoča nastavitve osebnega profila in zaščito s prepoznavanjem obraza ali prstnega odtisa.Vmesnik MBUX podpira napredno glasovno upravljanje, ki prepoznava 27 jezikov, ali nadzor s kretnjami, ki ga nadzirajo stropne kamere. Vse, kar mora voznik storiti, je, da se ozre čez ramena, razred S pa samodejno umakne senčnike. S pomočjo govornega vmesnika, aplikacijein povezave s spletom je možno preveriti celo to, ali smo v stanovanju ugasnili vse luči in zaklenili vrata.Vse to je omogočilo, da so iz vozila umaknili 27 klasičnih mehanskih kontrol. Limuzina je na voljo z dvema projekcijskima zaslonoma. Navidezni kokpit z 12,3-palčnim zaslonom uporablja 3D-grafiko, podatki navigacije in asistenčnih sistemov pa brez posebnih očal »oživijo« v 3D-podobi virtualnih 10 metrov pred voznikom, in to v velikosti 77 palcev.prepozna tudi t. i. mikro spanja in vas v trenutku opozori, da naredite vozniški premor.Digitalno »zaveso« dopolnjuje razkošen in pokončno umeščen 12,8-palčni osrednji prikazovalnik s posebno energetsko učinkovito tehnologijo OLED, ki se enako kot večfunkcijski volan na dotik odzove z nežnim vibriranjem.Že od sistema ESP naprej je bil razred S sinonim za varnost. Ta je močna točka nove Mercedes-Benzove admiralske ladje. Med drugim je dobil prvo zračno blazino za potnike na zadnjih sedežih – grajena je v hrbtni del prednjega sedeža in se v primeru trčenja takoj aktivira in napihne. Za razliko od zračnih blazin spredaj, ki so zaobljene oblike, je zračna blazina za potnike zadaj narejena v obliki tube. S tako konstrukcijo so inženirji zagotovili, da v primeru sprožitve blazine udarec ni premočan, glava potnikov pa se v blazini bolj mehko ustavi. Zračna blazina se prilagaja otroškim sedežem zadaj in v kombinaciji z napihljivimi varnostnimi pasovi predstavlja novo merilo za varnost potnikov na zadnjih sedežih.Osem novih zračnih blazin so pri Mercedesu nadgradili še s sistemom, ki za delovanje uporablja radarske senzorje za odkrivanje neposrednega bočnega udarca, zatem pa napihne zračne blazine, nameščene v stranicah sedežev, da pomaknejo telo potnika proti sredini vozila. Pri tem se vozilo s pomočjo sistemasamodejno dvigne za osem centimetrov, tako da se udarec trka preusmeri proti trdni konstrukciji vozila.Zračno vzmetenje Airmatic, ki zagotavlja občutek potovanja na lebdeči preprogi, je seveda serijsko.Tudi vse, kar je povezano z avtonomno vožnjo druge stopnje, je serijsko. V državah, kjer to dopušča zakonodaja, pa Mercedes-Benz razreda S že omogoča avtonomno vožnjo tretje stopnje. Opremljen je z do petimi radarji, šestimi kamerami in dvanajstimi ultrazvočnimi senzorji. Avto je ob falangi naprednih asistenčnih sistemov zmožen v zgoščenem mestnem prometu ali v zastojih povsem samostojno voziti. Samostojno lahko tudi parkira, in to brez voznika za volanom. Voznik lahko v parkirni hiši pusti avto, ta pa se sam odpelje na parkirno mesto. Pogoj je inteligentna parkirna infrastruktura.Zaščito pred tatovi so izboljšali s sistemom. Ta vključuje 360-stopinjsko kamero, ki v primeru kraje vozila kar iz avtomobila naredi fotografije in jih skupaj z lokacijo vozila prek aplikacije Mercedes Me pošlje policiji.Paleta motorjev je sestavljena iz trilitrskih vrstnih šestvaljnikov, bencinskih z močmi 270 in 320 kilovatov ter dizelskih z močmi 210 in 243 kilovatov, pozneje pa pride tudi motor V8 z 48-voltnim integriranim starterjem-generatorjem. Na voljo bo tudi priključni hibrid, ki bo omogočal kar 100 kilometrov električne vožnje. Poslastica sledi leta 2022, ko bodo pri Maybachu predstavili motor V12.