Mercedes-Benzov trojček, brez katerega si ne moremo zamisliti posla

Lahka gospodarska vozila (LGV) Sprinter, Vito in Citan so opremljena z modernimi sistemi in tehnologijami za varnost in udobje, ki jih poznamo že iz razreda osebnih vozil. Ponudba različic je tako raznolika, da bo prav vsak uporabnik našel tisto, ki bo ponujala, kar nujno potrebuje za opravljanje posla.

Mercedes-Benz je paleto lahkih gospodarskih vozil prilagodil novonastali situaciji v avtomobilski industriji. Poleg svojega osnovnega poslanstva, prevoza tovora in potnikov, uporabnosti in prilagodljivosti, uporabnikom omogoča varno in udobno vožnjo, lastnikom pa nizke stroške lastništva in s tem poslovanja.

Sprinter za največje potrebe

Sprinter je največji in najbolj legendaren dostavnik v ponudbi znamke Mercedes-Benz. Na trgu je že več kot četrt stoletja. Najnovejša generacija je uvedla tehnologije s področja povezljivosti in digitalizacije, zaradi katerih so ga poimenovali adVANce (napredni dostavnik).

Razvit je bil s ciljem zadovoljiti najbolj širok spekter kupcev in njihovih potreb po prevozu blaga in ljudi. Na izbiro je več različnih tipov karoserije, v štirih različnih dolžinah, treh višinah strehe in štirih motornih različicah. Seveda je na voljo tudi štirikolesni pogon. Poleg različice s pogonom na zadnji osi in pogonom na vsa štiri kolesa je Mercedes-Benz v modelno paleto uvrstil tudi različico s pogonom na prednji kolesi, ki jo odlikuje za 50 kilogramov večja nosilnost kot pri različicah s pogonom na zadnji kolesi. Najrazličnejšim potrebam je možno prilagajati nosilnost in prostornino tovornega prostora. Konfiguracija vozil z največjo dovoljeno skupno maso sega kar do 5500 kilogramov. Skupaj je kupcem na voljo več kot 1700 možnih kombinacij, izbiro pa je možno dopolniti s 600 elementi dodatne opreme.

Mercedes je digitaliziral tudi kabine vozil programa lahkih gospodarskih vozil. FOTO: Mercedes-Benz AG

Poleg šeststopenjskega ročnega menjalnika je na izbiro tudi devetstopenjski samodejni menjalnik, ki se je z aktualnim Sprinterjem prvič pojavil v velikih dostavnikih in prinaša povsem novo raven udobja potovanja v tako velikih vozilih. Raven varnosti in udobja dodatno povečujejo številni novi asistenčni sistemi za pomoč vozniku, digitalna armaturna plošča in tudi sistemi povezljivosti ter inteligentni zabavno-informacijski MBUX s 26-centimetrskim (10,25-palčnim) zaslonom na dotik. Vozniku je na voljo tudi kamera, ki olajša obračanje in zmanjšuje možnost poškodb na vozilu. Izpostaviti velja aktivni sistem za ohranjanje razdalje Distronic, ki razbremeni voznika pri vožnji po avtocesti in v gostem prometu z nenehnim ustavljanjem in speljevanjem. Sistem deluje tako, da samodejno vzdržuje razdaljo do sprednjega vozila, ki jo nastavi voznik. Če sistem prepozna potrebo po močnejšem zaviranju, voznika vizualno in zvočno opozori. Če se voznik ne odzove, pa se samodejno aktivira aktivni zavorni asistent, da se, če je le mogoče, prepreči nesreča.

Napredni sistemi, ki jih poznamo tudi v osebnih vozilih znamke Mercedes-Benz, poenostavljajo vsakodnevno delo in ga delajo učinkovitejšega. Sprinter izkazuje učinkovitost tudi na področju vzdržljivosti. Servisni interval je do vsakih 60.000 kilometrov, Mercedes-Benz pa zagotavlja dve leti garancije in še dodatno tri leta jamstva oziroma do prevoženih 240.000 km.

Tako Sprinter kot srednje veliki dostavnik Vito sta na voljo v akcijski ponudbi in dobavljiva takoj, do odprodaje zaloge. Akcijska cena za model Mercedes-Benz Sprinter Furgon 316 CDI v dolgi različici je 32.689 evrov brez vključenega DDV.

Vito idealen partner obrtnikov

Vito je preizkušeno zanesljiv partner v trgovini, obrti in storitvah za prevoz tovora in potnikov. Po srednje velikem Mercedes-Benzovem kombiju posegajo predvsem obrtniki, torej malo gospodarstvo. Svojo brezkompromisnost izkazuje na področjih bogate opreme, vsestranskosti, prilagodljivosti, učinkovite tehnologije, nizkih stroškov obratovanja in dobrega razmerja med ceno in dobljenim.

Vito je prilagodljiv delavec za opravljanje različnih vrst posla in je namenjen širokemu spektru obrtnikov. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz mu je namenil obsežen nabor novih asistenčnih sistemov in tudi novo generacijo motorjev. Rezultat so nižji stroški za delovanje in nizke emisije. Prvič je na voljo tudi v 100-odstotno električni različici eVito Tourer za prevoz potnikov, ki z elektromotorjem z močjo 150 kW (204 KM) z enim polnjenjem baterij z zmogljivostjo 90 kWh prevozi razdaljo 421 kilometrov (WLTP). Vito je zelo učinkovit tudi v kombinaciji z zmogljivimi in izjemno čistimi štirivaljnimi dizelskimi motorji z močjo od 75 kW (102 KM) in 270 Nm navora do 174 kW (237 KM) in 500 Nm navora. Poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika je na voljo tudi devetstopenjski samodejni menjalnik, ki še povečuje učinkovitost vozila. Vozilo je standardno s pogonom na zadnji kolesi, možen je tudi pogon na vsa štiri kolesa.

Kot že do zdaj sta nosilnost in raznolikost različic v razrednem vrhu. Na voljo so različne medosne razdalje, s 3,2 in 3,44 metra in različne dolžine 4,89, 5,14 in 5,37 metra. Višina vozila ostaja pod dvema metroma, tudi če je opremljen s pogonom na vsa kolesa. Tako Vito ostaja vsakodnevno uporaben avto, s katerim brez težav zapeljete v običajne garaže, podzemna parkirišča ali avtopralnice.

Modernost vozila je vidna tudi v kabini, kjer je 7-palčni (17,8 centimetra) zaslon, občutljiv na dotik, prevleke sedežev so kakovostne in trpežne, po vzoru osebnih vozil so prezračevalne odprtine v obliki letalskih turbin, zabavno-informacijski sistem podpira sistema Android Auto in Apple Carplay. Na področju varnosti je nov sistem za samodejno zaviranje v sili. Prvič je Vito opremljen s pametnim tempomatom za ohranjanje varnostne razdalje Distronic. Vito ima po novem digitalno vzvratno ogledalo z visokoločljivostnim LCD-zaslonom, ki omogoča neoviran pogled za kombijem in ga lahko s pritiskom na stikalo spremenite iz digitalnega v analognega. Opazen je napredek na področju kakovosti, saj je kabina dobro izolirana pred motečim hrupom in vibracijami.

Mercedes-Benz pri vozilih iz programa lahkih gospodarskih vozil veliko pozornosti namenja ugodnim stroškom lastništva. Tudi Vita odlikujejo varčni in čisti pogonski motorji. FOTO: Mercedes-Benz AG

Vito ima nov, lahek pod iz plastike, ki je manj občutljiv za prevoz trdih predmetov, z njim pa so povečali nosilnost. Največja dopustna skupna masa Vita je kar 3200 kilogramov. Prostornina prtljažnega prostora v najdaljšem Furgonu je do 6,6 kubičnega metra, v posebno dolgi različici pa lahko hkrati peljemo do tri evropalete, ki jih natovorimo skozi zadek vozila ali skozi drsna vrata. Model Vito Mixto pa je namenjen hkratnemu prevozu oseb in tovora, saj lahko poleg dodatne klopi v zadnji del s prostornino do 4,1 kubičnega metra tovora naložimo še eno evropaleto. Za varen prevoz tovora ima Vito dno prtljažnega prostora opremljeno z obročki za pritrditev tovora.

Tudi Vito zaradi odlične vzdržljivosti omogoča servisne intervale na do 40.000 prevoženih kilometrov, prav tako se ponaša z dvema letoma garancije in podaljšanim jamstvom v skupni dobi petih let oziroma do prevoženih 200.000 km. Model Vito Mixto 116 CDI Mixto v dolgi različici je po akcijski ceni 37.534 evrov brez DDV na voljo kupcem takoj, do odprodaje zalog.

Nagrajeni novi Citan se odlično znajde v urbanih okoljih

Citan Furgon, ki je postal mednarodni dostavnik leta 2022, je najmanjši med tremi Mercedes-Benzovimi dostavniki. Povsem novo vozilo je namenjeno malim obrtnikom, trgovskim potnikom, prodajalcem, ki želijo varno in sodobno opremljeno vozilo, ki je tudi kakovostno in ponuja dovršeno oblikovanje. Na voljo je tudi kot Tourer z drugo sedežno klopjo kot nadomestilo za izumirajoče enoprostorce. Njegova naloga je zadovoljiti potrebe aktivnih posameznikov in številčnejših družin, ki jih moderni športni terenci ali križanci niso sposobni.

Citan je že na prvi pogled videti kot moderno osebno vozilo s polnimi LED-žarometi, ki omogočajo optimalno sproščeno in varno vožnjo v slabih vremenskih razmerah in temi.

Citan je najmanjši med trojčkom dostavnih vozil. Zaradi izjemne okretnosti je zelo primeren za vse, ki opravljajo delo v mestnih središčih. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kompakten Citan na zunaj meri le 4,5 metra, zato bo tudi na mestnih ulicah vijuganje in obračanje z njim lahkotno. V kabini je veliko prostora. V velikem prtljažnem prostoru različice Furgon lahko prevažamo tovor dolžine do 3,05 metra, v praksi pa lahko hkrati prepeljemo dve evropaleti.

Zlaganje tovora v prtljažnik pri različici Furgon je enostavno na račun deljivih zadnjih vrat v razmerju 2 : 3, ki jih je mogoče odpreti pod kotom do 180 stopinj. Nalaganje težjih in večjih predmetov dodatno olajša nizek nakladalni rob z višino le 59 centimetrov. V notranjost je mogoče vstopiti tudi skozi par širokih in visokih drsnih vrat.

Tudi Citan ima velik in prilagodljiv prtljažni del, v katerega lahko pospravite dve evropaleti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Na izbiro bosta različici s krajšo in daljšo medosno razdaljo. Mercedes-Benz obljublja udobje vožnje in zaznavno kakovost vgrajenih materialov, ki je značilno za premijsko znamko. Voznik in preostali potniki se bodo v Citanu počutil enako udobno in varno kot v osebnem avtomobilu. Voznik se lahko zanaša na bogato bero podatkov o vožnji, ki jih pridobiva na osrednjem zaslonu MBUX informacijsko-zabavnega sistema z zvočnim asistentom Hey Mercedes. Združljiv je s pametnimi telefoni in omogoča oddaljeno povezavo z vozilom, spletno navigacijo in uporabo različnih aplikacij iz portfelja storitev Mercedes me.

Varnostna oprema je zelo bogata. Citan Tourer ima serijsko kar sedem zračnih blazin, vključno s sredinsko zračno blazino za voznika in sopotnika pri potniški različici, pri različici Furgon pa je zračnih blazin šest. Na dolgem seznamu asistenčnih sistemov so sistem samodejnega zaviranja v sili, pomoč pri speljevanju v klanec, korekcija krmiljenja pri bočnem vetru, nadzor mrtvih kotov, sistem za nadzor utrujenosti voznika, sistem za prepoznavo prometnih znakov in tudi radarski tempomat ter ohranjevalnik smeri.

Motorna ponudba je namenjena najširšemu krogu uporabnikov, ki iščejo varčno vozilo. Na izbiro so tako dizelske kot bencinske različice in tako ročni kot samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Pozneje bo na voljo tudi električna različica eCitan.

Naročnik oglasne vsebine je Autocommerce, d.o.o.